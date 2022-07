William Dau dice que si lo suspenden no se va “por las buenas” de la Alcaldía de Cartagena

Alcalde de Cartagena William Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, afirmó que la Contraloría Distrital ordenó su suspensión sin tener pruebas, afirma que el funcionario que pidió la medida en su contra “está convencido de que él es culpable”.

El mandatario de la heroica afirmó al El Espectador que la suspensión, junto a la Secretaria del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud), no es porque hayan hecho algo malo: “Él (el contralor distrital) estaba investigando un contrato y decía que nosotros podíamos torpedear el proceso. Este tipo de investigaciones pueden durar años, lo que equivale a decir: ‘Alcalde, tú no vas más en Cartagena’, señaló el alcalde William Dau.

“No acepto que ese señor me suspenda a mí, una persona elegida libre y democráticamente. Si me llegan a suspender, me sacan arrastrado a la fuerza, porque no me voy a las buenas. La democracia se respeta”, afirmó Dau a ese medio.

Además, Dau señaló que el actual contralor es un funcionario de “bolsillo” y que fue elegido por seis concejales “sinvergüenzas”, porque a los demás les dio miedo dar su dictamen sobre esta elección.

“He dicho que estoy dispuesto a trabajar con el concejal que a su vez esté dispuesto a trabajar con el alcalde, sin que haya mermelada de por medio. Ahí vamos”, señaló William Dau a ese medio.

También señaló que pidió la renuncia de su gabinete por algo rutinario con el fin de reorganizarlo, además de dar la “oportunidad” de dejar salir a quienes tienen aspiraciones política, ya que en octubre del otro año habrá elecciones : “antes no había rotación del gabinete, pero por corrupción”, aludiendo que estos cambios son normales y señalando que nadie está atornillado a ningún cargo.

Por qué investigan a William Dau y al Dadis

La Contraloría Distrital presumen que, durante la emergencia por la Covid -19, varios contratos realizados en este periodo pudieron generar detrimento en las arcas de la administración, en específico con la compra de pruebas para detectar el coronavirus, que se habrían comprado con un mayor costo al que se ofrece en el mercado.

Además, el ente de control afirmó, en su momento que estas pruebas para detectar el coronavirus, se aplicaron a personal de salud y trabajadores de las EPS, cuando estaban destinada a la población más pobre, basándose en las directrices de ese momento del Ministerio de Salud colombiano.

Por lo anterior, el ente de control pidió al Gobierno Nacional alejar provisionalmente al mandatario William Dau del cargo para que esto no afecte las investigaciones sobre estos contratos. Al igual que sucedió se requirió a Dau la suspensión de la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno Álvarez, relacionada con el mismo contrato.

Sobre el contrato, Dau afirmó que Cartagena fue la primera ciudad que compró pruebas rápidas, cuando el Gobierno Duque ni siquiera había establecido lineamientos, y que tampoco habían techos de precios para la compra de las pruebas en cuestión.

Además, que fue en Cartagena donde se presentó el primer caso de coronavirus, en marzo del 2020 con un turista estadounidense que llegó en un crucero. y también resaltó en su momento que Cartagena tuvo el primer muerto por la pandemia en el país, y un taxista, de allí la urgencia de comprar las pruebas -según el- y hacer los testeos.

