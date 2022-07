Los consejos que el Charrito Negro le da a su hijo, el cantante Alexander González

Foto: Cortesía Starmost

El nombre del Charrito Negro es uno de los más reconocidos entre los amantes de la música popular y de despecho, pues con éxitos como Quererte fue un error y Mi fracaso logró hacerse un lugar en la mesa de las leyendas del género.

Sin embargo, el artista vallecaucano no es el único de su familia que tiene los planes proyectados en la industria musical, ya que su hijo Alexander González también emprendió por este camino y, de hecho, se declinó por los mismos ritmos.

En entrevista con Infobae Colombia, padre e hijo hablaron sobre cómo ha sido presenciar la carrera del otro y apoyarla desde su posición.

“Para mí es muy gratificante que mi hijo Alexander haya decidido dedicarse a la música popular porque es un joven que tiene mucho talento y que ha presenciado todo este mundo desde sus primeros años”, expresó el Charrito Negro, a lo cual su hijo agregó: “Sin duda mi padre es un ejemplo a seguir, por eso lo admiro y respeto en gran manera, ser su hijo siempre ha sido para mí un motivo de orgullo”.

Los músicos también aprovecharon su conversación con Infobae para presentar ‘Carta mal jugada’, la primera colaboración oficial que presentan al público, luego de trabajar durante 14 años juntos.

La nueva canción le habla a aquellos amores que pagan mal y juran amor en vano, sobre todo a aquellas mujeres interesadas que se van con el mejor postor. “Esta canción se grabó hace muchos años y yo me enamoré de ella, era con la que me ponía a tomar con mis amigos. Tiempo después, le pedí a mi papá que la grabáramos y me dijo que sí, pero ya tiene sus buenos años, sino que siento que ya era tiempo de soltarla ¡Sabemos que es un palo!” explicó Alexander González.

Los consejos que el Charrito Negro le da a su hijo

El afamado intérprete respondió cuáles son esos consejos que, gracias a toda una vida dedicada a al música popular, puede darle a su hijo para que el éxito lo acompañe siempre.

“Como artista le digo que respete mucho a los medios y sea agradecido con los mismos, así como con los empresarios y el público, sin ellos no somos nada; mientras que como papá, le pido que siga cumpliendo las metas que se propone y que lo haga siempre de la mejor manera”; aseveró.

Por su parte, Alexander González contó cómo lleva el peso de ser el hijo del Charrito Negro en su carrera, pues bien sabido es que continuar con un legado de esta talla no es nada fácil y puede representar una sombra de la cual no se pueda salir.

“Se lo escuché a Alejandro Fernández y hoy lo repito yo: ‘o me dejo opacar de la sombra, o aprovecho la sombra para brillar’; entonces yo puedo decir que soy un bendecido de poder continuar con el camino que mi papá ya inició, porque es inevitable recorrerlo y la verdad es todo un orgullo, no todos tienen la oportunidad de hacerlo y yo soy uno de estos, entonces solo me queda aprovechar el privilegio”, concluyó el joven artista, quien se encuentra preparando un nuevo proyecto musical, del cual espera continuar dando muestras en próximos meses, según lo contó en exclusiva a este medio.