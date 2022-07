Yina Calderón y su negocio de contenido para adultos

La influencer y DJ colombiana, Yina Calderón, afirmó que ahora produce contenido para adultos. Imagen: tomada de @oficialdjyinacalderon.

Son contadas las celebridades que han contado, a través de sus redes sociales, que tienen sus páginas con contenido para adultos para generar algunos ingresos extra, un trabajo alterno a sus ya exitosas carreras actorales como es el caso de Aura Cristina Geithner y Luly Bossa.

En lo que se refiere a influenciadoras, Dani Duke, Marcela Reyes y Luisa Castro son algunas de las que han dicho abiertamente que venden contenido picante. Sin embargo, a esta lista se sumó una nueva integrante: Yina Calderón, que confesó recientemente a sus seguidores que este es otro de sus emprendimientos, en el que trabaja para deleitar a unos cuantos de sensuales fotografías.

La confesión se registró a través de sus InstaStories en las que aseguró que no podía seguir guardando este secreto, pero que según los comentarios que han hecho los internautas no es nada nuevo, sino que ya venía haciéndolo desde hace algún tiempo.

“Princesas, princesos, quiero contarles algo que yo tal vez no lo había hecho público porque lo veía como: no, la gente qué va a decir… Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, que ya es muy común y es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo una norma”, expresó inicialmente la DJ.

Pese a los comentarios negativos que pudiera recibir, Calderón agregó que seguirá realizando esta actividad, que hoy en día es considerada una profesión más y no tiene por qué tener miedo al qué dirán.

“Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que, bebé, trabaje con nosotros; hombres, mujeres, no me importa la edad, me importa la actitud, obviamente mayores de edad”, agregó Calderón, aclarando que no es ella quien produce el contenido, sino que es un jugoso negocio en el que decidió emprender.

Ante de dar fin a su confesión, la empresaria de fajas aseguró que ya no tiene miedo de hablar de este tipo de temas, pues ya no los considera un tabú y son considerados un trabajo como cualquier otro en la industria del entretenimiento para adultos.

A continuación podrá ver la confesión de Yina Calderón sobre el nuevo jugoso negocio de modelos ‘webcam’ con el cual estaría generando varios empleos:

La empresaria señaló que ahora habla sin tabú del tema

Pero este no es el primer negocio de la huilense, cabe recordar que en la actualidad es dueña de su propia empresa de fajas la cual ha impulsado a través de sus redes sociales y con la que ha logrado sacar adelante a su familia, después de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN. Además, su hermana Juliana incursionó en el mundo de los productos capilares, como Epa Colombia.

También, la creadora de contenido señaló que hace tres meses viene probando un fondo de inversión digital que fue recomendado, explicó que a ella y a su familia le ha funcionado esta nueva oportunidad y es por eso que decidió compartir la información con quienes la siguen en redes sociales para que también tengan la oportunidad de invertir eventualmente.

En ese momento sostuvo que: “entonces yo dije, voy a recomendar a mis seguidores porque a veces ustedes tienen cualquier $500.000, cualquier milloncito, lo mete al banco y no le dan nada, antes le quitan. Yo hice lo mismo y lo metí a esta compañía, y parce, me ha ido muy bien, vea que me han respondido por todas mis ganancias, a uno le dan las ganancias de lo que uno invirtió”.

