La Segura contó cómo lleva el proceso de recuperación por la extracción de biopolímeros

Luego de enfrentar un difícil proceso para descifrar qué era lo que estaba ocurriendo con su cuerpo y las consecuencias que enfrentó por cuenta de la inyección de biopolímeros en sus glúteos, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, poco a poco se ha recuperado gracias a una intervención que se realizó de urgencia para extraer la peligrosa sustancia.

Recientemente, la vallecaucana reapareció en sus redes sociales luego de haber disfrutado unas vacaciones con otros influenciadores como La Liendra, Dani Duke y Dayki Gamboa por distintas ciudades de Europa, para contar cómo avanza el proceso de recuperación.

Muy agradecida con Dios, La Segura reveló que su recuperación avanza de manera exitosa y ha logrado superar las adversidades en lo que a salud se refiere. La creadora de contenido además, afirmó que todo está bien y que próximamente tendrá un control con su cirujano plástico, quien logró extraer buena cantidad de este veneno.

“Hasta el momento muy bien, gracias a Dios. Tengo revisión con mi cirujano el que me retiró los biopolímeros esta semanita si Dios quiere, pero hasta ahora muy bien… muy bien de salud”, expresó con su característico sentido del humor la influenciadora.

La influenciadora fue intervenida para extraer la peligrosa sustancia de sus glúteos

Las reacciones no tardaron en aparecer de parte de algunos de sus seguidores, así como de haters que no están de acuerdo con sus publicaciones, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se encargó de replicar la información divulgada por la vallecaucana. Con más de 172.000 reproducciones y cerca de 2.200 likes, los internautas han expresado su opinión respecto a esta publicación.

Algunos de los comentarios más destacados son: “gracias a Dios, a nadie se le desea que pase por un mal como el de ella”; “aburres, a esta mujer ya se le pasó el cuarto de hora”; “y, ¿para cuándo quedará cerrado el tema?”; “milagrazo que no aparece llorando como una Magdalena”; “lo que es uno verse de diferente sin filtros y sin maquillaje”; entre otros.

Cabe recordar que hace un par de semanas, la influenciadora compartió a través de sus redes sociales un clip en el que contó a detalle cómo ocurrió todo el descubrimiento de los biopolímeros y las graves afectaciones que estaban ocasionando con su salud.

“Estuve siete meses donde el dolor no cesaba”, señaló La Segura en su video en el que agradeció que contaba con los recursos para pagar exámenes y especialistas, pero sobre el final de la enfermedad, ya estaba pensando vender su camioneta y devolverse a Cali, porque la situación se había vuelto insostenible para ella y su familia.

“Me daba miedo tomar agua hasta para ir al baño para no sentir dolor, a mí las medicinas incluso intravenosas eran poco lo que sentía. Me resumí a esta cama, a mi cama de Cali, me decían que era una cosa, la otra, que los biopolímeros”, pero las diferentes intervenciones no lograban dar con la causa.

Según contó a sus seguidores, profundamente conmovida por los recuerdos de esa situación extrema, fue la segunda vez que pensó atentar contra su vida. “Porque dije que yo no iba a vivir toda mi vida derrotada por un dolor tan horrible como el que yo estaba sintiendo”.

