Miguel Polo Polo acusó a un magistrado del CNE de querer quitarle votos para que no alcance la curul afro en la Cámara

Miguel Polo Polo duró menos de 5 días como congresista electo: recuento le quitó curul afro. Foto: tomada de redes sociales.

El próximo 20 de julio se posesionarán los nuevos congresistas y, de nuevo, la curul del activista uribista Miguel Polo Polo sigue en veremos. Esta vez, en recientes declaraciones, el influenciador aseguró que este viernes 15 de julio se definirá si llega o no al Legislativo debido a que, supuestamente, un magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) no le quiere contabilizar algunos votos.

Así lo señaló Polo Polo durante una entrevista en la que señaló al magistrado Jaime Luis Lacouture de, presuntamente, no querer validarle “240 votos que nos darían la victoria”, dijo el joven en diálogo con la revista Semana. Es más, denunció que la ponencia del citado togado tendría varias “irregularidades”.

“Hay que recordar que en este momento la diferencia con la candidata Lina Martínez es de 29 votos. Estos 240 votos que no nos quiere contar el magistrado Lacouture, que no sé qué interés tiene en no contarlos, son los que en este momento nos están separando de la curul”, expresó Polo Polo.

Además, el controvertido sujeto, que se ha dado a conocer en redes sociales por sus férreas críticas a Gustavo Petro y los líderes de izquierda en el país, explicó la supuesta metodología con la que le estarían haciendo conejo para que no llegue a a la Cámara de Representantes con la curul de Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes: “Son votos que están en las urnas, que están en los -formularios- E14, pero que no están en los E24. Nosotros lo que solicitamos al magistrado es que esos votos nos los digiten para que podamos subir, pero el magistrado se niega escudándose en que los supuestos votos no están porque se hizo un reconteo. En el acta general de escrutinio se evidencia que no ha habido reconteo en esa mesa donde están nuestros votos”, señaló.

Es más, Polo Polo señala que la ponencia del magistrado Lacouture estaría viciada y hasta tendría nexos políticos. Inclusive, dice que el togado buscaría evitar que él llegara al Congreso para que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, no tenga un duro opositor en el parlamento.

“Lacouture está aspirando a ser el secretario general de la Cámara de Representantes y está favoreciendo con sus ponencias de dudosa reputación a muchos hoy electos representantes que, esperemos, no haya tráfico de influencias o de favores para que este señor llegue a la secretaría de la Cámara”, cuestionó.

Los vehementes reparos de Miguel Polo Polo también apuntaron contra el magistrado Luis Guillermo Pérez, a quien señala de ser de “ideología de izquierda” y quien, a su juicio, sería candidato para ser ministro de Justicia en el entrante Gobierno nacional dirigido por Petro y Francia Márquez.

En otros aparte de sus pronunciamientos, el pupilo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le hizo una petición a los nueves togados del CNE para que fallen a su favor y le entreguen la curul.

“No somos caprichosos. Pedimos que el Consejo Nacional Electoral cumpla su función que es velar porque la verdad electoral: que hay unos votos que nos dan la curul y no nos han querido computar. Les pedimos a los magistrados que revisen esa ponencia con lupa que se ve que están favoreciendo a alguien que no quieren favorecer y fallen en derecho, no por política. Ojalá el entrante gobierno de Gustavo Petro no esté metiendo sus manos”, concluyó Polo Polo en Semana.

Cabe anotar que en caso de que no le validen los votos a Polo Polo, la silla en el Congreso la ocuparía Lina Martínez Sinisterra, una abogada de 27 años, hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado en su momento por cercanías con el paramilitarismo y fraude electoral.

SEGUIR LEYENDO: