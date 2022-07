María Fernanda Cabal aseguró que su hijo debería formar su propio movimiento

Imágenes tomadas de Colprensa y Twitter

La polémica Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, se ha caracterizado por la férrea posición frente a la izquierda pero también por particulares comentarios e intervenciones, cómo cunado afirmó que la extinta Unión Soviética formaba parte de la ONU o que el presidente Iván Duque era un ‘mamerto’.

Pues María Fernanda Cabal que ya se anunció oficialmente como oposición al gobierno del presidente electo Gustavo Petro, volvió a causar furor con sus declaraciones esta vez por afirmar que su hijo Juan José Lafaurie, debía formar su propio movimiento político.

La Senadora del Centro Democrático mencionó en los micrófonos de La W, que su hijo tiene un ‘estilo libertario’ que no se adapta a los movimientos políticos tradicionales. “Yo creo que él está bueno para que cree su propio movimiento como estilo libertario en ese sentido, pero ni va a estar en el Conservador, al que me parece bien que haya renunciado, ni va a entrar al Centro Democrático”.

La esposa del también polémico José Félix Lafaurie, mencionó que su hijo no tiene deseo de aspiraciones políticas pero que sí tiene ideales y convicciones que se deberían materializar en acciones electorales. “Debería hacerlo, lo que pasa es que a él no le gusta la política como tal, él no quiere lanzarse de nada ni nada, a él le va muy bien en su carrera, él ya ejerce, quiere hacer su especialización en penal. Hay que convencerlo que haga más cositas, pero no es que sea su objetivo estar en política”.

Se debe recordar que el hijo de María Fernanda y José Félix, renunció hace poco al Partido Conservador, pese a que apoyó activamente al candidato de esa colectividad David Barguil en las pasadas elecciones presidenciales, Juan José indicó que se retiraba del partido por diferencias ideológicas.

“Me voy desilusionado de un partido con principios vendidos al postor de momento. Un partido que dice ser de ‘centro derecha’ y hoy se presta a apoyar una agenda de extrema izquierda”, trinó el hijo de los controversiales presidente de Fedegan y senadora del Centro Democrático.

Duramente, Lafaurie señaló que en esa histórica colectividad colombiana entregaron sus principios por los supuestos ofrecimientos del gobierno electo.

“Renuncio a ser parte de un partido que está representado, en su mayoría, por quienes dejan sus valores, principios e ideas a un lado a cambio de la mermelada rampante, esa a la que Gustavo Petro se acogerá para lograr la gobernabilidad que en las urnas jamás logró ni sacando 500.000 votos del sombrero del mago”, sostuvo.

Agregó que la entrega de la ideología conservadora al nuevo gobierno les va salir muy caro porque según Lafaurie, el presidente electo los traicionará.

“Mal pagará Petro a los lagartos cobardes sin ideología, tibios e incapaces de hacer la política como una forma de representar los intereses de los colombianos a través de una oposición seria, estudiosa y constructiva. Prefirieron hacer de la política un negocio en donde solo priman intereses individuales a cualquier costo”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: