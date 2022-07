Asesor jurídico del Partido Comunes fue deportado desde Argentina

Diego Martínez Castillo es una persona que le ha realizado un acompañamiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y por ende, a la configuración de la JEP.

Cuando llegó a Buenos Aires (Argentina) en horas de la mañana del pasado 11 de julio el abogado, Diego Martínez Castillo, asesor jurídico de la desmovilizada guerrilla de las Farc durante las negociaciones del Acuerdo Final de Paz, fue deportado por las autoridades migratorias argentinas, a donde se dirigía para realizar actividades y asesorías articuladas a las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por esta acción, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) denunció ante la comunidad nacional e internacional la deportación de Diego Martínez Castillo, miembro de la Junta Nacional del CPDH.

“Responsabilizamos al Gobierno nacional encabezado por el presidente, Iván Duque Márquez, la vicepresidenta y canciller, Martha Lucia Ramírez, por las afectaciones personales, jurídicas y de seguridad que ponen en riesgo la vida e integridad de Diego Martínez Castillo”, aseguró la CPDH a través de un comunicado.

Martínez Castillo viajó a la capital argentina como invitado del Gremio Nacional de Abogados de Argentina para conocer un proceso de sometimiento a la JEP en Buenos Aires. Al llegar, fue retenido por las autoridades migratorias y devuelto a Colombia, inmediatamente.

En entrevista con W Radio, el asesor jurídico del desmovilizado grupo insurgente dijo: “Me mantuvieron en un cuarto alrededor de tres horas, dicen que es una alerta y pensaron que era un homónimo. Ya retornando al país pude tener contacto con la gente de derechos humanos que dicen que me encuentro en una lista de alerta del Gobierno colombiano”, aseguró Martínez.

El abogado aseguró que tiene conocimiento que ese tipo de situaciones no solo le han ocurrido a él, así lo confirmó ante los micrófonos de la emisora nacional. “Se me hace extraño que esté en una lista promovida por el Gobierno nacional en la que defensores han sido víctimas, como si fuera un terrorista, jamás he sido detenido ni he tenido un proceso en mi contra”, agregó.

El asesor del Partido Comunes afirmó que, “es un hecho muy grave para los defensores del Acuerdo de Paz y de la implementación, que en escenarios internacionales denunciemos lo que está pasando, refleja el estilo totalitarista que es criticable desde cualquier punto de vista”.

Por su parte, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), integrada por tres representantes del Gobierno nacional y tres representantes del Partido Comunes, también se expresó sobre la deportación de Martínez Castillo.

“Lamentablemente y por razones de carácter político, la deportación del defensor se dio bajo la premisa de una alerta internacional emitida por el Estado colombiano en su contra, truncando así la labor del abogado y defensor de DD.HH”, se puede leer en el comunicado con fecha de 12 de julio.

Cabe resaltar que el defensor Martínez Castillo ha realizado un acompañamiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y por ende, a la configuración de la JEP.

A su vez, se ha desempeñado como asesor permanente del componente CSIVI Comunes y ha adelantado acompañamiento jurídico a todos y todas las firmantes de la paz. “Es por ello que su deportación obedece a una forma de estigmatización no solo a su labor sino a lo que representa en el marco del Acuerdo Final de Paz”, afirmó la CSIVI.

Por último, la CSIVI también le hizo un llamado al Gobierno nacional para que vele por los derechos del abogado. “Instamos al respeto por los defensores y defensoras de derechos humanos, así como de los liderazgos y movimientos sociales que se han comprometido con el Acuerdo Final de Paz en aras de la construcción de un país incluyente y democrático”, finalizó el documento con fecha de 12 de julio.

