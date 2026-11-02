Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tres años despues de anunciar su compromiso - crédito @luisafernandaw/Instagram

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Luisa Fernanda W le respondió con firmeza a quienes aseguraron que se veía triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno, celebrada el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá ante cerca de 500 invitados.

La creadora de contenido, con más de 18 millones de seguidores en Instagram, dejó claro que solo quienes viven con tristeza pueden percibir esa emoción en otros.

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Desde que comenzaron a circular las imágenes del matrimonio, algunos internautas pusieron en duda la felicidad de Luisa durante la ceremonia, ya que para algunos su expresión en algunas fotografías no mostraba alegría alguna.

Uno de ellos afirmó directamente que la paisa se veía triste en las fotografías: “Se ve triste”, fue el mensaje, que provocó la siguiente respuesta: “Solamente ve tristeza quien está triste... Solamente ve alegría quien vive alegre..”, respondió la creadora de contenido.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W contesta a un usuario que opinó sobre su semblante en una publicación donde viste un traje de novia. (@rastreandofamosos/IG)

El comentario generó una nueva ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron la postura de la creadora de contenido; otros aprovecharon el momento para alimentar las especulaciones sobre la naturaleza de la boda, sugiriendo que la ceremonia habría sido motivada, más que por el amor, por las polémicas que han rodeado a la pareja en los últimos meses, en particular por episodios del pasado de Pipe Bueno que volvieron a la opinión pública recientemente.

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“La gente si es chismosa, pues ella verá si está triste o feliz, déjenla ser”; “Lo cierto es que si se veía como aburrida”; “Triste de dónde si ella no veía la hora de hacer ese matrimonio”, fueron unos de los mensajes que replicaron en la publicación.

La ceremonia se realizó en la Catedral de Sal de Zipaquirá

La pareja eligió uno de los escenarios más emblemáticos de Cundinamarca para formalizar su unión. La Catedral de Sal de Zipaquirá, con su particular iluminación subterránea, recibió a familiares, amigos y figuras del entretenimiento colombiano la noche del jueves 29 de octubre.

Pipe Bueno rompió en llanto durante la lectura de los votos matrimoniales dirigidos a su esposa, Luisa Fernanda W - crédito @luisafernandaw/Instagram

El vestido, diseñado por Francesca Miranda, incluyó un velo de ocho metros y esmeraldas colombianas

Para la ceremonia religiosa, Luisa Fernanda W escogió a la diseñadora colombiana Francesca Miranda, quien creó un vestido en blanco marfil de silueta línea A, ajustado al torso, con una hilera de botones con cristales Swarovski en la espalda y un velo de ocho metros de largo.

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La novia completó el atuendo con aretes de esmeraldas colombianas y se encargó personalmente del maquillaje, hecho en su totalidad con productos de Dior, un sueño que, según ella misma había comentado, tenía desde hace tiempo. El costo estimado de la pieza ronda entre los 22 y 47 millones de pesos colombianos.

Pipe, por su parte, optó por un traje negro con corbatín para la ceremonia. El código de vestimenta para los invitados fue igualmente estricto: vestido largo negro para las mujeres y black tie para los hombres.

La fiesta de recepción se extendió hasta la madrugada en Rancho MX

Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram

Tras la ceremonia en Zipaquirá, los novios y sus invitados se trasladaron a Cajicá, donde la recepción tuvo lugar en Arena MX, un espacio contiguo al restaurante Rancho MX, negocio que la propia pareja fundó a las afueras de Bogotá. La noche previa, el miércoles 28 de octubre, Pipe le había llevado una serenata de mariachis a Luisa en el mismo lugar, en una cena íntima con sus allegados.

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Durante la fiesta, Luisa realizó dos cambios de vestuario, ambos también de Francesca Miranda: primero un diseño largo en tono plateado y luego uno corto del mismo color. Pipe también se cambió y lució un smoking blanco para la celebración.

Entre los cerca de 500 asistentes estuvieron Maluma, Jhonny Rivera, Pautips, Sara Uribe, Amparo Grisales, Dani Duke, La Liendra y la exreina María Fernanda Aristizábal, entre otras personalidades del entretenimiento nacional.

Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La noche contó con actuaciones en vivo de varios artistas: el ecuatoriano Juan Fernando Velasco interpretó su canción Nunca para los novios, en uno de los momentos más emotivos de la velada; Béele, que asistió como invitado, también subió al escenario. Nelson Velásquez, Edwin Luna, Josi Cuen y Ana del Castillo completaron el cartel musical de la noche.

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