Judicializan a seis presuntos miembros de ‘Satanás’ por extorsiones a conductores en Bogotá: investigan vínculo con el asesinato de un conductor y su hijo

Los procesados no aceptaron los cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, tras operativos efectuados en Bogotá y otras cinco ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de la banda ‘Satanás’ por una red de extorsión que habría exigido pagos periódicos a conductores de transporte informal en Bosa, localidad ubicada en el suroccidente de Bogotá.

Según la investigación, la estructura habría recibido hasta $270 millones entre septiembre de 2023 y junio de 2026.

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Los capturados fueron identificados como Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez.

Fiscalía (Fiscalía)

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Los procesados no aceptaron los cargos, informó la Fiscalía en un comunicado divulgado el 2 de noviembre de 2026. La investigación se desarrolló con apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.

Los cobros alcanzaban $13 millones mensuales

De acuerdo con el expediente, los propietarios de vehículos destinados al transporte informal debían reunir $13 millones cada mes. El pago se dividía en dos entregas quincenales de $6,5 millones.

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La Fiscalía sostuvo que los cobros se apoyaban en amenazas contra los conductores y sus vehículos. Las víctimas habrían entregado el dinero para evitar atentados o daños a los automotores que utilizaban para trabajar.

“Las víctimas habrían entregado más de 270 millones para evitar ataques contra sus vidas y vehículos”, señaló la entidad en el encabezado de su comunicación oficial.

Los investigadores establecieron que la red afectaba a conductores que cubrían siete recorridos en Bosa: Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.

Los propietarios de vehículos destinados al transporte informal debían reunir $13 millones cada mes (Fiscalía)

En algunos casos, según la Fiscalía, los presuntos responsables obligaban a los afectados a elegir a una persona encargada de reunir el dinero. Luego, ese intermediario debía enviarlo a una billetera virtual definida por la organización.

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La Fiscalía relacionó el caso con un doble homicidio ocurrido en 2023

La investigación incluyó el asesinato de un conductor y de su hijo menor de edad, ocurrido el 24 de septiembre de 2023. La compañera sentimental de la víctima también resultó herida durante el ataque.

Para la Fiscalía, el hecho habría estado relacionado con el incumplimiento de las exigencias económicas atribuidas a la red. La entidad indicó que el crimen “correspondería a una retaliación por el incumplimiento de los desembolsos ilícitos fijados”.

La hipótesis hace parte del proceso contra los seis judicializados y deberá ser evaluada dentro de las actuaciones correspondientes. El comunicado no precisó si los imputados enfrentan cargos directos por el homicidio del conductor y su hijo.

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Imágenes de chat en dónde presunto integrante de 'Satanás' exige el pago del dinero solicitado (Fiscalía)

Las consignaciones bajo análisis se realizaron de forma periódica durante casi tres años. La Fiscalía indicó que, mediante este esquema, el grupo autodenominado ‘Satanás’ “alcanzó a percibir hasta 270 millones de pesos”.

Las capturas se realizaron en seis municipios y ciudades

Los procedimientos se llevaron a cabo en Cartagena, Barranquilla, Soledad, Medellín, Soacha y Bogotá. Las autoridades no detallaron en qué lugar fue detenido cada uno de los seis procesados.

La Fiscalía señaló que las labores de policía judicial permitieron reconstruir la dinámica de los cobros, identificar a los posibles responsables y establecer el mecanismo empleado para recibir y distribuir los recursos obtenidos por las presuntas extorsiones.

En su comunicado, la entidad afirmó que la actuación hace parte de una estrategia dirigida a “identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales” con incidencia en la seguridad de las ciudades.

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El caso continuará en la etapa judicial, luego de la imputación formulada contra los seis detenidos. La Fiscalía deberá presentar los elementos de prueba con los que busca sostener la presunta participación de cada uno en las extorsiones denunciadas por los conductores de transporte informal de Bosa.