Diana Ángel llamó a marchar contra la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella: “La patria mentira sigue y seguirá”

Diana Ángel criticó la Ley de Rescate Económico de De la Espriella y convoca a marchar - crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram

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La actriz Diana Ángel expresó su rechazo rotundo a la ley de rescate económico impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, al calificar la reforma tributaria de “un golazo de la clase alta y los megarricos de este país, a toda la clase media y baja”, y llamó abiertamente a la ciudadanía a salir a marchar contra la iniciativa.

“Mañana saldrán ellos a hablar en los canales nacionales defendiendo esa reforma tributaria que es un golazo de la clase alta y los megarricos de este país, a toda la clase media y baja”, escribió la actriz en su cuenta de X.

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El mensaje no tardó en viralizarse entre seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recordada también por su papel en la serie Francisco el matemático.

Un mensaje de Diana Ángel en la red social X convoca a movilizaciones ciudadanas en oposición a un proyecto de reforma tributaria. (@DianAngel01/X)

Ángel anticipó en su publicación que los funcionarios del Ejecutivo saldrían a los medios a justificar la ley, y lo hizo con dureza: “Mañana saldrán a disfrazar su descaro, mintiéndole al pueblo entre risas y ese falso amor patriótico”.

Según la actriz, el argumento oficial sobre la “ruina” que dejó el gobierno de Gustavo Petro no es más que una cortina de humo. “Mañana seguirán con el discurso mentiroso de la ‘ruina’ en la que nos dejaron, para seguir manteniéndonos distraídos y provocados, mientras siguen regalando el país y sus recursos”, escribió.

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La Ley de Rescate Económico fue radicada el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes bajo el número 477 de 2026, con 106 artículos y cinco pilares de acción.

Su presentación estuvo a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo, junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro encargado de Justicia e Interior, Iván Cancino. El objetivo declarado es cerrar un hueco fiscal equivalente al 2,2% del PIB, aproximadamente 40 billones de pesos, para 2027.

El IVA llega al café, el azúcar y las frutas desde 2028

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Captura de pantalla presidencia)

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tarifa general en Colombia se mantiene en el 19%, pero la iniciativa propone que, a partir de enero de 2028, numerosos productos que hoy tributan al 5% o que están excluidos pasen al tope máximo.

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Entre ellos figuran el café, el azúcar, el aceite, las pastas, las frutas, las verduras, la sal y algunos insumos agrícolas. Permanecerían sin IVA la carne, el pollo, el pescado, la leche, los huevos, el arroz, la papa, la yuca y el agua natural.

Ángel puso el dedo en la llaga al señalar quiénes serán los más golpeados por esos aumentos: “La gente más afectada con estos incrementos NO factura electrónicamente, NO entiende de declaraciones de renta, ni de IVA descontable, ni de esos enredos tributarios a los que nos han tenido sometidos durante décadas. Jamás han tenido un contador”.

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La actriz mencionó explícitamente a las tiendas de barrio, las plazas de mercado y los pequeños comercios como los sectores que absorberán el mayor impacto sin ninguna herramienta para trasladarlo o recuperarlo.

La actriz no se ha quedado callada respecto a las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo en materia de economía - crédito cortesía Canal RCN

Por último, Diana Ángel, que ha expresado afinidad con las propuestas del exmandatario Gustavo Petro y el Pacto Histórico, cerró su publicación con un llamado directo a la movilización ciudadana que trascendió cualquier frontera partidista.

“Solo nos queda salir a las calles y manifestar nuestro descontento. No importa por quién usted votó o si no lo hizo. Este ya es un problema de todos y todas. Hay que salir a marchar, porque este gobierno es una desgracia infinita”, puntualizó.

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La reforma deberá transitar por el debate legislativo en el Congreso y podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley. El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que “siete de cada diez pesos del ajuste fiscal los pone la reducción de gastos del Estado”, en una propuesta que, según el Ejecutivo, busca sanear unas finanzas públicas que califica de heredadas en crisis.