La Segura preocupó a sus seguidores tras aparecer hospitalizada por una crisis de dolor: “Las redes sociales engañan”

La creadora de contenido contó detalles de su dolor crónico porque no podía caminar en el evento de la paisa - crédito @famososhastalaz/IG

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Días después de asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, la influenciadora vallecaucana Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, reveló a sus seguidores que se encontraba hospitalizada a causa de una crisis aguda de dolor crónico, una condición que arrastra desde 2013 y que en esta ocasión alcanzó una intensidad que superó los tratamientos ambulatorios habituales.

La creadora de contenido explicó, a través de sus historias de Instagram, que los dolores comenzaron aproximadamente quince días antes de la ceremonia religiosa, celebrada el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá (Cundinamarca).

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Pese a que su médico de cabecera intentó controlar el cuadro con medicación intravenosa en casa, y su fisioterapeuta realizó sesiones de liberación miofascial, ninguna de las intervenciones logró reducir las molestias. “Quienes me conocen saben que soy experta aguantando dolor. Seguí trabajando, seguí tratando de hacer mi vida, pero me costaba el triple porque el dolor es horrible”, declaró Segura en sus historias.

La Segura confirmó que tendrá que someterse a otra cirugía para extraer definitivamente esta sustancia de su cuerpo.. / Imagen @la_segura

La situación llegó a tal punto que la influenciadora le comunicó a Luisa Fernanda W que no podría asistir a su boda. Sin embargo, pocas horas después de haber cancelado, se realizó una resonancia magnética de urgencia y decidió viajar de todas formas a Bogotá. “Saqué las fuerzas de donde no había, literalmente”, admitió.

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Quienes compartieron con ella esa noche pudieron ver el estado real en el que se encontraba, muy distinto al que mostraban las imágenes publicadas en redes. La propia Segura lo señaló: “Las redes sociales engañan”; no tomó ninguna fotografía con la anfitriona, abandonó la celebración antes de tiempo y fue incapaz de acercarse hasta donde estaba Luisa Fernanda por el dolor que sentía al caminar.

Un hallazgo inesperado en la resonancia encendió las alarmas médicas

Al regresar de la ceremonia, el cuadro se agudizó. Según relató, al salir de la ducha sintió que “la columna le apretaron así, ¡ra!, y de aquí para abajo como que todo se me paralizó”. El episodio, que ocurrió mientras su esposo se encontraba trabajando en Perú, provocó que Natalia casi perdiera el conocimiento. Esa situación precipitó su ingreso a una clínica privada, donde permanece hospitalizada mientras espera la evaluación de un especialista.

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La Segura rompe el silencio sobre su cirugía y revela el verdadero motivo detrás de su cambio físico - crédito @la_segura/IG

Los estudios de resonancia magnética y el TAC de columna arrojaron un hallazgo que sorprendió al equipo médico: la presencia de un fragmento metálico en la zona de la columna vertebral, ubicado de forma superficial y cuyo origen no ha sido establecido.

Los médicos evalúan dos alternativas: una intervención quirúrgica para extraer el material extraño o la implantación de una bomba intratecal de dolor, un dispositivo que libera microdosis de morfina directamente en la médula espinal para controlar las crisis de manera continua. La decisión dependerá de la valoración del especialista prevista para los próximos días.

La Segura pidió no revictimizar el momento y agradeció el apoyo de sus seguidores

A pesar de la gravedad del cuadro, Natalia Segura mantuvo su característica actitud ante la adversidad. Al compartir la noticia con su comunidad, pidió explícitamente abordar la situación sin drama: “No vamos a revictimizar este momento, no lo vamos a vivir desde el llorido. Vamos a simplemente pasar el momento de la mejor manera”, señaló.

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La Segura preocupó a sus seguidores tras una nueva crisis de dolor y su madre se pronunció en medio del llanto - crédito @alexa_mena1/ Instagram

La publicación generó una amplia respuesta de sus seguidores, quienes le expresaron mensajes de apoyo y solidaridad.

El dolor crónico de La Segura tiene origen en un ataque armado en Cali

Los problemas de salud de Natalia Segura se remontan al 23 de noviembre de 2013, cuando fue víctima de un ataque armado en Cali. En aquella ocasión recibió impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal, lo que le ocasionó un trauma raquimedular.

Los pronósticos médicos iniciales llegaron a poner en duda su capacidad de volver a caminar, pero tras un extenso proceso de rehabilitación logró recuperar la movilidad. Las secuelas, no obstante, derivaron en dolor crónico, neuropatía severa y episodios recurrentes que, en diferentes momentos, la han obligado a utilizar silla de ruedas, como ocurrió durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

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