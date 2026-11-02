Carro deportivo de lujo perdió el control y se estrelló en un operativo de control en Medellín: tres personas resultaron lesionadas

El vehículo deportivo circulaba con exceso de velocidad y no logró frenar ante el puesto de control (Alcaldía de Medellín)

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La Secretaría de Movilidad de Medellín inmovilizó un vehículo de lujo deportivo y sancionó a su conductor durante una jornada de control enfocada en la conducción bajo los efectos del alcohol, los piques ilegales, las maniobras peligrosas y el ruido causado por escapes modificados.

Tres personas resultaron lesionadas después de que el automotor marca Corvette chocó contra un vehículo Volkswagen Gol en el puente de la calle 4 Sur de la capital de Antioquia. Según las autoridades, el Corvette circulaba a exceso de velocidad y su conductor no alcanzó a detenerse cuando se aproximó a un puesto de control.

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El accidente dejó herido al conductor del vehículo deportivo y a los dos ocupantes del Volkswagen Gol.

La información oficial señaló que el impacto ocurrió por la parte trasera del vehículo compacto. El reporte no precisó la gravedad de las lesiones ni el lugar al que trasladaron a los afectados.

Un vehículo Corvette chocó contra un Volkswagen Gol en el puente de la calle 4 Sur de Medellín (Alcaldía de Medellín)

Tras el choque, los agentes inmovilizaron el Corvette. También impusieron un comparendo a su conductor porque tenía la licencia de conducción vencida.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, indicó que el historial del hombre incluía ocho multas de tránsito. Entre las infracciones registradas figuraban exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducción en estado de embriaguez.

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“Al verificar sus antecedentes de tránsito, encontraron que el hombre registraba ocho multas”, afirmó Ruiz. El funcionario mencionó que esas sanciones estaban vinculadas a conductas que las autoridades buscan detectar durante los operativos en las vías de Medellín.

El informe oficial no estableció que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió la colisión. Los antecedentes incluidos en su registro de tránsito corresponden a infracciones previas.

El impacto dejó tres personas lesionadas, entre ellas el conductor del Corvette y dos ocupantes del otro vehículo (Alcaldía de Medellín)

La jornada en la que ocurrió el accidente formó parte de los procedimientos contra la conducción en estado de embriaguez y las carreras ilegales. Las intervenciones también buscaron sancionar maniobras que ponen en riesgo a otros usuarios de las vías y vehículos que generan ruido excesivo por modificaciones en los sistemas de escape.

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Como resultado de los controles, las autoridades impusieron comparendos e inmovilizaron vehículos por distintas infracciones. La Secretaría de Movilidad no detalló el número total de sanciones ni de automotores retenidos durante esa jornada.

La entidad vinculó estos procedimientos con la prevención de accidentes de tránsito. También señaló que los controles atienden las afectaciones a la tranquilidad ciudadana asociadas al ruido vehicular.

El caso del Corvette ocurrió en medio de esa estrategia de vigilancia. La inmovilización del automóvil y la sanción por la licencia vencida fueron las medidas adoptadas después del impacto.

La Secretaría de Movilidad informó que, en lo corrido de 2026, se han aplicado 2.218 comparendos por emisiones contaminantes y generación de ruido en vehículos automotores en Medellín.

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La cifra corresponde a sanciones vinculadas con automóviles y motocicletas que incumplen las normas sobre condiciones mecánicas, emisiones o ruido.

La Secretaría de Movilidad impuso 2.218 comparendos por emisiones contaminantes y ruido en lo corrido de 2026 (Alcaldía de Medellín)

La entidad también reportó la inmovilización de seis vehículos que circulaban con sirenas instaladas sin la autorización requerida. Los controles buscan reducir las conductas peligrosas en las calles de Medellín, prevenir accidentes de tránsito y limitar las molestias generadas por el ruido vehicular.

Operativos en Halloween

La Alcaldía de Medellín reforzó los controles de seguridad y tránsito durante la celebración de Halloween para prevenir accidentes, frenar caravanas ilegales y proteger a las familias en distintos sectores de la ciudad.

El operativo reunió a más de 660 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los agentes de tránsito. La intervención se desarrolló el 31 de octubre.

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Las autoridades impusieron más de 2.100 comparendos de tránsito e inmovilizaron 536 vehículos. Del total, 504 eran motocicletas y 32 correspondían a carros.

La jornada buscó contener conductas que pudieran poner en riesgo a peatones, conductores y demás actores viales, en una noche que suele concentrar desplazamientos y actividades masivas en Medellín.

El dispositivo dispuso cuatro grupos de reacción motorizada y ocho puestos de control. Los equipos verificaron el cumplimiento de las normas de tránsito y actuaron ante posibles caravanas ilegales.