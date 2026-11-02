El gesto de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel, que fue expulsado en el Superclásico argentino, desató miles de reacciones en las redes

El portero de la selección Colombia despidió a Gonzalo Montiel, luego de que fuera expulsado en La Bombonera - crédito ESPN

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El arquero colombiano Álvaro Montero despidió con un gesto de adiós a Gonzalo Montiel tras la expulsión del defensor de River Plate en el Superclásico del 1 de noviembre de 2026.

La escena ocurrió en La Bombonera (estadio de Boca Juniors), durante la victoria 1-0 de los Xeneizes sobre el Millonario, con gol de Lautaro Di Lollo al minuto 27, que dejó a su rival con nueve futbolistas y fortaleció su posición en la tabla anual.

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River quedó con un hombre menos a los nueve minutos, cuando el árbitro Nicolás Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta por impedir una ocasión manifiesta de gol. El segundo golpe llegó a los 79 minutos, con la roja directa a Montiel por una falta violenta sobre Lautaro Blanco.

Santiago Montiel, de River Plate, sale expulsado del clásico argentino que su club perdió ante Boca Juniors. Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina. 1 de noviembre de 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Montiel protestó durante varios minutos la decisión arbitral antes de abandonar el campo por el sector cercano a la tribuna de La 12, escoltado por personal policial. Mientras caminaba hacia el vestuario, les hizo gestos a los hinchas de Boca y les recordó la vuelta olímpica de River en la final de la Copa Libertadores de 2018: “Yo di la vuelta contra ustedes”.

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Los aficionados xeneizes le respondieron con insultos, cánticos y algunos objetos lanzados desde la tribuna, al pasar junto al arco defendido por Montero, el lateral argentino recibió del arquero una seña con la mano y una breve despedida: “Chau”.

La respuesta de Riquelme y las reacciones de Boca

Boca Juniors superó 1-0 a River Plate en La Bombonera en el Superclásico del 1 de noviembre de 2026 - crédito FOTOBAIRES

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, destacó la actuación de Montero luego del cruce con Montiel y recalcó que el arquero casi no tuvo intervenciones. “Nuestro arquero creo que hoy tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco”.

Riquelme consideró que Boca mereció imponerse porque las pocas situaciones de gol fueron para su equipo. “Es complicado que nosotros podamos decir que se ganó un clásico jugando bien. Mayormente los clásicos terminan siendo muy parejos, peleados, luchados, se arriesga poco”, explicó.

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El capitán de Boca, Leandro Paredes, definió el resultado como producto de un planteo inteligente y pidió mantener la concentración para los compromisos siguientes. “Ganamos porque hicimos un partido inteligente. Les dije a mis compañeros que este partido es algo único, que lo disfruten. Todavía no conseguimos nada, pero estamos en el buen camino”, sostuvo.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena afirmó que su equipo “sigue peleando todo”, mientras que el volante Milton Delgado destacó el esfuerzo colectivo: “La figura fue el equipo. Estos partidos se juegan con el corazón y la sangre”.

Por los lados de River Plate, Leonardo Ponzio cuestionó la intervención del sistema de videoarbitraje y señaló que la expulsión temprana limitó a su equipo. “Quedamos con diez jugadores desde los nueve minutos, pudimos hacer poco”, dijo el entrenador.

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Tras el partido, los jugadores de Boca cantaron “Un minuto de silencio, para River que está muerto” ante unos 50.000 espectadores en La Bombonera. Boca enfrentará a Defensa y Justicia el 8 de noviembre, antes de sus compromisos ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, el 14 de noviembre, y Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, el 20 de noviembre en Barranquilla.

Así van River Plate y Boca Juniors en la Liga de Argentina

Boca Juniors afrontará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro - crédito FOTOBAIRES

El triunfo devolvió a Boca el primer puesto de la Tabla Anual y lo ubicó segundo en el Grupo A del torneo Clausura, además de asegurar su clasificación para la Copa Libertadores de 2027. El equipo amplió también su ventaja en el historial oficial: suma 95 victorias ante 88 de River y 84 empates.

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Por su parte, River, cuarto en el Grupo B, cayó al octavo puesto de la Tabla Anual, que entrega tres cupos para la Libertadores de 2027. Por ahora, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio se clasifica para la Copa Sudamericana, después de un año con escasos resultados favorables.