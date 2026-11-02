El colombiano Yeison López sigue haciendo historia: Campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China

El pesista colombiano Yeison López impuso un nuevo récord mundial en la categoría de los 85 kilogramos - crédito Ministerio del Deporte

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El pesista colombiano Yeison López levantó 178 kilogramos en el arranque, ganó el oro y fijó un récord mundial de los 85 kg el lunes 2 de noviembre de 2026, durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de Ningbo, China. Su actuación también le dio la plata en el total y sumó resultados para el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, según el Comité Olímpico Colombiano (COC).

López acumuló 387 kilogramos entre sus mejores registros de arranque y envión, una marca que lo ubicó detrás del egipcio Mohamed Younes Elsayed, campeón de la categoría con 390 kilos. El chino Jiangqing Lei completó el podio general con 382.

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El deportista chocoano inició el arranque con un intento inválido de 175 kilogramos, pero validó ese peso en su segunda salida. En el tercer levantamiento consiguió la marca que le permitió imponerse sobre Elsayed, segundo con 177 kilos, y el moldavo Marin Robu, tercero con 176.

El pesista colombiano Yeison López conquistó la medalla de oro en arranque con un récord mundial de 178 kilogramos en Ningbo, China - crédito Comité Olímpico Colombiano

El récord conseguido por López corresponde a la división de 85 kg creada por la Federación Internacional de Halterofilia, vigente desde el 1 de agosto de 2026. Por ese cambio en la distribución de categorías, la marca no se compara con los registros de la antigua categoría que tenía la misma denominación.

La referencia anterior era de 173 kilogramos y pertenecía al kazajo Alexey Churkin, quien la estableció el 28 de septiembre de 2026 en Nagoya, Japón. Antes, Elsayed había levantado 172 kilos el 1 de septiembre, mientras que el primer récord reconocido para la nueva división había sido de 171.

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El envión dejó a López en el quinto puesto de ese movimiento. El colombiano validó 205 y 209 kilogramos, pero falló en su tercer intento, con el que buscaba 213.

El norcoreano Kwang Ryol Ro ganó el envión con 215 kilogramos, registro que también constituyó récord mundial. Lei fue segundo con 214 y Elsayed terminó tercero con 213, resultados que definieron la ventaja del egipcio en el acumulado.

El camino de López hacia Los Ángeles 2028

López superó los registros de Mohamed Younes Elsayed y Marin Robu tras validar 178 kilos en su tercer intento de arranque - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

La actuación en Ningbo llegó después de que López defendiera el título mundial que había obtenido en 2025, en Førde, Noruega, dentro de la categoría de 88 kg. En aquella competencia obtuvo dos oros y una plata, mientras que en octubre de 2026 fue campeón absoluto de los 85 kg en Tepic, México.

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El pesista, nacido en Istmina, Chocó, también fue subcampeón olímpico en París 2024. Allí compitió en los 89 kg y levantó 180 kilos en arranque y 210 en envión, para un total de 390 kilogramos.

Colombia alcanzó cuatro medallas en el Mundial tras el oro y la plata de López, el bronce de Hugo Montes y la plata de Karen Tatiana Mosquera, indicó Radio Nacional. La delegación continuaría su participación el martes 3 de noviembre con Yenny Sinisterra, en el grupo B femenino de 69 kg, y Julieth Rodríguez, en el grupo A.

La Federación Internacional de Halterofilia exige que los deportistas registren resultados en al menos cinco competencias clasificatorias para Los Ángeles 2028: tres durante el primer período y dos en el segundo, que finalizará en mayo de ese año.

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Las otras medallas de Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas en Ningbo, China

La colombiana Karen Tatiana Mosquera consiguió la medalla de plata en la modalidad de arranque de la categoría de 61 kilogramos - crédito Comité Olímpico Colombiano

La colombiana Karen Tatiana Mosquera consiguió la plata en el arranque de los 61 kilogramos del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2026, que se disputa en Ningbo, China, tras completar un levantamiento de 111 kilogramos.

La presea fue la segunda de Colombia en el certamen, después del bronce de Hugo Montes en el arranque de los 75 kilogramos masculinos. Mosquera llegó a la competencia tras ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.