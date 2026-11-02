Colombia

Capturan a ciudadano británico que andaba con pistola y silenciador en el Parque Lleras de Medellín: había sido condenado por estupefacientes pero tenía libertad condicional

Las autoridades establecieron que el detenido tenía una sanción migratoria por exceder el tiempo autorizado de permanencia en Colombia y era requerido por la Policía de Gwent, Gales

Detuvieron en el Parque Lleras a un británico armado que era buscado en Gales - crédito @FicoGutierrez/X
Detuvieron en el Parque Lleras a un británico armado que era buscado en Gales - crédito @FicoGutierrez/X
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Un ciudadano de nacionalidad británica fue detenido en el Parque Lleras, en el sector exclusivo de El Poblado de Medellín, tras ser sorprendido con una pistola, un silenciador y 24 cartuchos dentro de un bolso.

Las verificaciones posteriores establecieron que el hombre era requerido en Gales por incumplir las condiciones de una libertad condicional.

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El procedimiento ocurrió el viernes 30 de octubre de 2026, durante labores de vigilancia de la Policía Nacional en la calle 10 con carrera 40, una zona turística de la capital del departamento de Antioquia. Los uniformados interceptaron al extranjero y revisaron sus pertenencias ante una situación que despertó sospechas.

Según la información entregada por las autoridades, dentro del bolso había una pistola marca CZ, un dispositivo para reducir el sonido de los disparos, dos proveedores y munición. Uno de los cargadores tenía nueve cartuchos, mientras que el segundo contenía 15.

El extranjero no presentó documentos para justificar el arma

Los agentes le solicitaron al ciudadano los documentos que acreditaran la tenencia legal del arma y sus accesorios. El hombre indicó que no contaba con esos permisos, de acuerdo con el reporte policial.

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La Policía detuvo a un extranjero con un arma y 24 cartuchos en el Parque Lleras - crédito @FicoGutierrez/X
La Policía detuvo a un extranjero con un arma y 24 cartuchos en el Parque Lleras - crédito @FicoGutierrez/X

Por ese motivo, quedó capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Luego fue dejado a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial dentro del proceso que se abrió en Colombia.

Reportes de Caracol Radio y La FM identificaron al detenido como Leigh Simon Elston, un británico de 38 años procedente de Gales. Su caso cobró una dimensión internacional después de que las autoridades revisaran sus antecedentes y registros migratorios.

La captura se produjo en medio de controles que la Alcaldía de Medellín y la Policía mantienen en el entorno del Parque Lleras. El lugar concentra una amplia oferta de restaurantes, bares y alojamientos, además de recibir visitantes locales y extranjeros.

Federico Gutiérrez confirmó que el detenido tenía una sanción migratoria

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre el operativo a través de su cuenta de X. El mandatario señaló que el ciudadano fue ubicado durante los controles habituales que las autoridades realizan en ese sector de la ciudad.

“La Policía Nacional lo sorprendió” durante las labores de control, escribió Gutiérrez al confirmar la aprehensión del extranjero.

Un británico requerido por incumplir su libertad condicional cayó armado en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X
Un británico requerido por incumplir su libertad condicional cayó armado en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde añadió que las consultas iniciales permitieron detectar una novedad relacionada con la situación migratoria del británico. Según explicó, el detenido ya había recibido una sanción por permanecer en Colombia más tiempo del autorizado.

“Había sido sancionado por permanencia irregular”, sostuvo el mandatario en su publicación. También afirmó que las medidas de seguridad continuarán en zonas de alta presencia turística.

Gutiérrez remarcó que las autoridades aplicarán las normas sin distinciones por la procedencia de las personas. “No hay nacionalidades, privilegios ni excepciones”, indicó.

Federico Gutiérrez confirmó que el británico detenido en el Parque Lleras tenía una sanción migratoria - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez confirmó que el británico detenido en el Parque Lleras tenía una sanción migratoria - crédito @FicoGutierrez/X

Una búsqueda en Gales por incumplir su libertad condicional

La revisión de antecedentes también permitió conocer que Elston era buscado por autoridades de Gales, en el Reino Unido. Según las versiones difundidas por los medios colombianos, el británico había sido condenado en julio de 2020 a cinco años y nueve meses de prisión por delitos vinculados con estupefacientes.

Después de cumplir parte de esa condena, habría accedido a un régimen de libertad condicional. No obstante, las autoridades británicas sostuvieron que incumplió las obligaciones impuestas como parte de ese beneficio.

En junio de 2024, la Policía de Gwent divulgó una solicitud pública para localizarlo y lograr que regresara a prisión. Las autoridades de esa región británica buscaban establecer su paradero luego de que dejara de cumplir las condiciones fijadas por la justicia.

De acuerdo con los reportes conocidos tras la captura en Medellín, Elston habría entrado a Colombia en enero de 2025. Más adelante, recibió una sanción de Migración Colombia por exceder el periodo de permanencia permitido.

La detención en el Parque Lleras abre ahora dos frentes para las autoridades. Por una parte, la Fiscalía deberá avanzar en la investigación por el arma, el silenciador y la munición hallados durante el registro. Por otra, las entidades colombianas tendrán que establecer si existe alguna solicitud formal de cooperación o requerimiento judicial desde el Reino Unido.

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