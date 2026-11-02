Once Caldas eliminó de visitante a Santa Fe en la Copa Colombia: así quedó el cuadro de semifinales en el torneo

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Santa Fe en Bogotá y clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay (Once Caldas)

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Once Caldas eliminó a Independiente Santa Fe por 2-0 el domingo 1 de noviembre en Bogotá, clasificando a las semifinales de la Copa BetPlay 2026. El equipo de Manizales enfrentará a Atlético Nacional, y el ganador de la serie se enfrentará al vencedor de la llave entre Internacional de Bogotá y América de Cali.

El cruce entre Santa Fe y Once Caldas era el último cuarto de final pendiente y se resolvió en un solo partido por los ajustes del calendario tras el terremoto del 10 de agosto. El duelo se jugó en el estadio Metropolitano de Techo, en lugar de El Campín, que había albergado un concierto el 31 de octubre.

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Los arqueros Weimar Asprilla y Joan Parra evitaron goles durante buena parte del primer tiempo. Asprilla detuvo un remate de volea a los 10 minutos, y Parra salvó sobre la línea un cabezazo de Iván Scarpeta tres minutos después.

Las semifinales del torneo contarán con series de ida y vuelta entre Once Caldas con Atlético Nacional e Internacional de Bogotá ante América de Cali (Once Caldas)

Jader Quiñones abrió el marcador a los 34 minutos con una definición por encima de Asprilla, tras recibir un pase filtrado de Jefry Zapata. El propio Zapata estuvo cerca de ampliar la ventaja cuatro minutos más tarde, pero no logró conectar un centro desde la izquierda.

Once Caldas sostuvo su presión en la segunda parte: Castaño rozó el gol con un cabezazo a los 51 minutos y Felipe Gómez probó desde media distancia a los 64. Gómez sentenció la clasificación a los 81, cuando recibió una asistencia de Michael Barrios y definió con un remate elevado.

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La eliminación aumentó la tensión en Santa Fe. Su capitán, Hugo Rodallega, asumió la responsabilidad por la actuación del plantel y rechazó que el cuerpo técnico cargara con las críticas por la derrota.

El compromiso se disputó en el estadio Metropolitano de Techo debido a ajustes de calendario y a un concierto previo en El Campín. (Once Caldas)

“Lamentable. Hay que aceptar que en este momento ni siquiera la actitud se está viendo. En este momento es cuando más tenemos que salir a dar la cara. Es una derrota que le tenemos que aceptar nosotros. Hoy la gente toma la decisión de, quizás, insultar al profe, pero en verdad los verdaderos responsables somos nosotros”, afirmó Rodallega, citado por Minuto60.

El delantero sostuvo que los jugadores deben responder por su bajo rendimiento: “Somos los que estamos ahí dentro y los de bajo rendimiento fuimos nosotros, así que aceptar y ahora poner el pecho a cualquier crítica que venga”.

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Rodallega añadió que las dificultades individuales afectan el funcionamiento colectivo y pidió disculpas a los aficionados: “Somos conscientes de que no estamos en un nivel para representar lo que es Independiente Santa Fe. Acá estoy para poner el pecho y espero que mis compañeros hagan lo mismo, porque lo que se vivió hoy es una vergüenza”.

Dos series de ida y vuelta por el cupo a la final

América de Cali, Atlético Nacional e Internacional de Bogotá completaron el cuadro de clasificados tras ganar sus cruces de cuartos de final en octubre (Dimayor)

Las semifinales devolverán el formato de ida y vuelta, que también se aplicará en la final. Internacional de Bogotá, también identificado como Inter de Bogotá, se medirá con América de Cali, mientras que Once Caldas jugará con Atl. Nacional; los días y horarios permanecían pendientes de confirmación.

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Los otros resultados de los cuartos de final fueron el 3-2 de Atlético Nacional sobre Deportivo Independiente Medellín, el triunfo de Internacional de Bogotá por 4-1 ante Llaneros y la goleada 4-0 de América de Cali frente a Barranquilla FC. Los encuentros se disputaron el 14, 15 y 21 de octubre, respectivamente.

América y Nacional ya disputaron la definición del torneo en diciembre de 2024. El equipo antioqueño ganó aquella serie por un global de 3-1: se impuso 3-1 en Medellín y el encuentro de vuelta terminó 0-0 en Cali, partido que tuvo disturbios en las tribunas del Pascual Guerrero e impidieron que el partido concluyera tras el minuto 84.

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