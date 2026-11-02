Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Ryan Castro expresa su gratitud al público peruano por el gran amor y cariño recibidos durante su reciente y exitoso concierto en el país. (Raúl Umeres )

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Ryan Castro llenó el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 31 de octubre con su fiesta de Halloween, el Awooween, y horas después compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de agradecimiento y memoria. “Bogotá gracias de corazón, esta carrera es de ustedes también”, escribió el cantante paisa en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores.

El show reunió a más de 53.000 personas en El Campín. Fue la primera vez que Castro se presentó en solitario en ese estadio, y lo hizo con un escenario de 360 grados que le permitió al público disfrutar el espectáculo desde cualquier punto del recinto.

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El evento se extendió por casi cinco horas, arrancó a las 8:30 p. m. y cerró cerca de la 1:00 a. m., con 47 canciones propias y diez invitados, entre ellos Farruko, Tito el Bambino, Reik y Jorge Celedón. “Un placer hacer mi primer show 360 en esta hermosa ciudad, más de 53.000 personas en este estadio con una vibra la hpta (sic)”, escribió Castro.

El artista paisa se presentó por primera vez en solitario en ese escenario ante más de 53.000 personas (@ryancastro/IG)

El artista recordó sus inicios cantando en los buses de la capital colombiana

Pero más allá de los números, el mensaje del intérprete fue una mirada hacia atrás. Castro describió la conexión especial que lo une a la capital colombiana desde sus años más difíciles: “La gente que conoce mi historia real sabe que yo con Bogotá tengo una conexión bien especial; cuando estaba más nene, canté hasta en los buses de Bogotá”, relató.

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Vivió un tiempo en La Candelaria, frecuentó discotecas de dancehall, asistió al Jamming Festival y a eventos de hip hop, “siempre soñando con ser alguien en la música”, afirmó.

El cantante trazó también su escalada por los escenarios bogotanos. Recordó que cuando su música empezó a sonar, Bogotá fue “la ciudad que más vinimos, literal veníamos cada ocho días aquí, cantamos en Suba, en Soacha, en Chapinero, en todo lado, hacíamos hasta 5 y 6 discotecas en una noche”.

El cantante paisa en el escenario 360 del Awooween, el evento de Halloween con el que debutó en El Campín (@ryancastro/IG)

Más adelante llegó al Movistar Arena en 2024, luego al Coliseo MedPlus en 2025 y en 2026 al El Campín. “Ver todo ese proceso y todo lo que se construyó me pone orgulloso no solo de mí, sino de Bogotá también”, escribió.

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Castro atribuyó su momento al “tiempo de Dios”

El artista fue enfático en que su llegada al estadio no fue forzada ni respondió a presiones comerciales. “Nada fue forzado y en ningún momento sufrí por ventas o por alguna otra presión, el tiempo de Dios es perfecto y Dios me dijo cuándo hacerlo”, afirmó en el mismo post. El concierto, producido por Breakfast Live, fue la edición más grande del Awooween hasta la fecha.

Castro ya pregunta dónde será el próximo Awooween. Al cierre de su mensaje, el cantante dejó abierta la pregunta que sus seguidores ya se hacen: “¿Dónde hacemos el siguiente Awooween puesss???”, escribió, dando a entender que la fiesta de Halloween podría convertirse en una cita anual. La idea, según la producción del evento, es que el Awooween se consolide como un evento recurrente en Colombia.

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La comuna 13 fue una parada central de Lamine Yamal en Medellín durante la grabación de un DJ Set de Ryan Castro - crédito @lamineyamal/Instagram

Las reacciones a sus declaraciones no tardaron en aparecer, pues entre sus seguidores y los asistentes al evento los comentarios fueron positivos, a pesar de una que otra mancha respecto a los robos de celulares.

Mensajes como: “De cantar en buses a llenar estadios, eso es la bendición de Dios ❤️🙌”; “Parce, esto es reconocer que también Bogotá es un mercado atractivo para los reguetoneros, no todo se lo deben a Medellín”; “¡Qué escenario tan chimba! Primera vez que veo que se preocupan PORQUE TODOS VEAN🔥❤️”; “Lo mejor de lo mejor y los que lo critican por no traer a Balvin o Maluma, jódanse”, entre otros más fueron los que dejaron los seguidores del artista.

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