Estos son los candidatos para llegar a la Comisión Técnica Arbitral: Wilmar Roldán pasaría de las canchas a los escritorios

La Federación Colombiana de Fútbol evalúa a nueve aspirantes para cubrir cuatro puestos en la Comisión Técnica Arbitral, entre ellos, se encuentra el juez antioqueño - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Guardar

La Federación Colombiana de Fútbol evaluará a nueve aspirantes para ocupar cuatro puestos en la Comisión Técnica Arbitral, vacante desde finales de septiembre tras la renuncia de Sebastián Restrepo, quien alegó interferencias en sus funciones. La definición buscará cubrir la dirección, una asistencia, la instrucción del VAR y la coordinación del arbitraje femenino, en medio de los errores que persisten jornada tras jornada.

La lista reúne a siete hombres y dos mujeres, de los cuales saldrán las nuevas autoridades. La información fue conocida por El Tiempo en pesquisas realizadas junto al exárbitro José Borda.

PUBLICIDAD

Restrepo había sucedido a Ímer Machado a mediados de año, pero permaneció apenas un par de meses al frente de la comisión. Su salida dejó sin conducción a un área que define designaciones, formación y criterios técnicos para los árbitros colombianos.

Wilmar Roldán y los exárbitros con experiencia internacional

El árbitro Wilmar Roldán figura entre las alternativas para integrar la comisión respaldado por una trayectoria de 511 partidos oficiales - crédito REUTERS/Rodrigo Valle

Wilmar Roldán aparece como una de las principales alternativas por su trayectoria de 23 años y sus 511 partidos dirigidos en primera división. El antioqueño continúa activo y fue designado para el encuentro entre Millonarios y América.

“Por su connotación, su historia arbitral y su palmarés como uno de los mejores árbitros en la historia de Colombia, tendría todos los calificativos para ostentar este cargo”, afirmó Borda. Sin embargo, su convivencia con otros jueces podría restarle respaldo, y tampoco tendría el apoyo de Difútbol.

PUBLICIDAD

A su vez, aparece Óscar Alexis Gutiérrez, quien dirigió 165 partidos en primera división entre 2003 y 2012. Tras retirarse, se dedicó a la instrucción arbitral en Antioquia, aunque no llegó a ser árbitro internacional.

El exárbitro destacó que Gutiérrez se mantuvo ligado a la formación desde que dejó las canchas: “Quienes lo conocemos, sabemos de sus calidades como persona y de su conocimiento de las reglas de juego”.

Del mismo modo, se encuentra Cristian de la Cruz que construyó una carrera prolongada como asistente arbitral y acompañó a Roldán en el Mundial de Rusia 2018. También participó en el Mundial de Clubes de 2015 y la Copa Confederaciones de 2017.

PUBLICIDAD

Tras su retiro, De la Cruz se capacitó como instructor del VAR. Dentro del ambiente arbitral es valorado por su trato personal, aunque no tendría un respaldo decisivo para integrar la comisión.

Fernando Paneso combina su trayectoria con escarapela internacional con la gestión en cargos públicos de la administración deportiva - crédito Colprensa

Igualmente, se destaca Fernando Paneso, nacido en Samaná, Caldas, y residente en Armenia, y que dirigió 270 partidos en primera división entre 1991 y 2007. Tuvo escarapela FIFA entre 1994 y 2005 y luego ocupó cargos públicos, entre ellos la gerencia de Indeportes Quindío y la codirección de los Juegos Nacionales.

Paneso escribió junto al periodista Felipe Valderrama el libro Paneso: la historia de un árbitro en medio de las mafias, publicado por Planeta en 2024. “Es una persona con un nivel cultural y administrativo alto, con cargos importantes en el deporte nacional. Tiene experiencia administrativa y técnica, pero algunos le critican que no está actualizado”, explicó Borda a El Tiempo.

PUBLICIDAD

A su vez, está Jorge Ramírez, árbitro de primera división entre 2003 y 2008, período en el que dirigió 68 partidos y alcanzó la categoría FIFA. Después se radicó en Estados Unidos, donde creó la New York Soccer Referee Academy.

Ramírez participa como invitado en torneos de FIFA y trabaja como analista arbitral en Caracol TV y Blu Radio. Su principal limitación sería la escasa experiencia como instructor.

Por último, se encuentra Fernando Avendaño, quien asumió las designaciones tras la salida de Restrepo y que trabajó en al menos cuatro períodos con la Comisión Arbitral. También fue analista arbitral de RCN Radio. Avendaño tendría el respaldo de Difútbol. Borda lo definió como “el instructor más veterano que hay en la actualidad”, aunque consideró que posee poca ascendencia sobre los árbitros profesionales.

PUBLICIDAD

Dos aspirantes para conducir el arbitraje femenino

Martha Liliana Toro y Jenny Arias integran la lista de aspirantes para dirigir la coordinación del arbitraje femenino - crédito Colprensa

Martha Liliana Toro fue la primera mujer en dirigir un partido de la primera división masculina colombiana. El 8 de agosto de 1999 arbitró el encuentro entre Bucaramanga y Quindío y acumuló 32 partidos en la categoría, además de su experiencia internacional.

Toro es reconocida por las árbitras por su metodología y capacidad docente. “Muy respetada por las árbitras por su calidad, su metodología y su docencia natural. Tiene ascendencia sobre el grupo femenino. Sin embargo, de acuerdo con algunos comentarios recibidos, no tiene buenos criterios de arbitraje”, señaló el exárbitro.

Jenny Arias, nacida en Bogotá, fue árbitra asistente internacional y, tras su retiro, participó en torneos de Conmebol como instructora. También intervino en varios cursos como docente internacional.

PUBLICIDAD

Arias no estaría vinculada a ningún grupo de respaldo dentro de la estructura arbitral. Según el análisis de Borda, algunos instructores hombres de la actual Comisión de Árbitros se oponen a su llegada.