Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay

El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales

Guardar
El cuadro dirigido por Diego Arias derrotó a Atlético Bucaramanga, y se consolidó como el líder del fútbol colombiano-crédito @nacionaloficial/X
Atlético Nacional está clasificado con 35 puntos, mientras que Bucaramanga necesita una unidad más para estar clasificado -crédito @nacionaloficial/X

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional que se jugará en el estadio Américo Montanini y cerrará la jornada futbolera del lunes festivo 2 de noviembre en Colombia.

El partido está programado para las 8:15 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso entre el primero y el cuarto en la tabla de posiciones, ambos con 16 de 19 partidos jugados.

12:18 hsHoy

Ficha del partido

  • Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - Fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.
  • Lugar: estadio Américo Montanini - Bucaramanga, Colombia.
  • Fecha y hora: lunes 2 de noviembre - 8:15 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

Temas Relacionados

EN VIVOAtlético NacionalAtlético BucaramangaBucaramanga vs. NacionalLiga BetPlayEstadio Américo MontaniniJames RodríguezCuando juega Atlético NacionalColombia-Deportes

Últimas noticias

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

El equipo nariñense recordó que el político, seguidor habitual de los Volcánicos, respaldó como alcalde las gestiones para disputar la Primera B en 1996

Deportivo Pasto también lamentó la muerte de Antonio Navarro Wolf: “Dejó una huella imborrable en la historia de nuestra institución”

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

La victoria 2-0 frente al Napoli tuvo un significado especial para el fútbol nacional. Los dos defensores compartieron la zona izquierda de la defensa y tuvieron actuaciones destacadas en una jornada que también sirvió para darle un respiro al equipo dirigido por Luciano Spalletti

Juventus hizo historia con Jhon Lucumí y Juan Cabal: primera vez que dos colombianos comparten titularidad en el histórico club italiano

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”

La eliminación del equipo barranquillero abrió el debate sobre la planificación deportiva del semestre. El histórico exfutbolista cuestionó la salida de referentes como Carlos Bacca, los cambios en la defensa y la decisión de prescindir de Alfredo Arias

El Pibe Valderrama tildó a la dirigencia de Junior por el fracaso en la Liga BetPlay: “La junta directiva se equivocó”

Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad

El arquero campeón del mundo eligió al delantero colombiano al hablar de sus duelos más personales, luego de varios enfrentamientos entre clubes y selecciones

Dibu Martínez sorprendió al responder cuál es el jugador colombiano al que “tiene de hijo” y revivió vieja rivalidad

Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

El atacante de 40 años vuelve a estar cerca de competir después de completar un proceso de acondicionamiento físico desde su llegada al club en septiembre. El Poderoso necesita sumar ante Alianza FC para mantenerse en la zona de clasificación a los cuadrangulares finales

Jackson Martínez podría tener su redebut con el Medellín tras seis años alejado del fútbol profesional: fue convocado por Amaranto Perea

ÚLTIMAS NOTICIAS

ChatGPT gratis responde más corto y adula menos, pero cometió más errores en las pruebas de OpenAI

ChatGPT gratis responde más corto y adula menos, pero cometió más errores en las pruebas de OpenAI

Quién es el sastre argentino que vestirá al Papa León XIV en su visita al país

Dario Gil, director de investigación de IBM: “Ni 1.000 millones de supercomputadoras podrán igualar la capacidad de un ordenador cuántico”

Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome RED-S y cuáles son las medidas que ayudan a prevenirlo

Anthropic le ordenó a Claude no recrear videojuegos de otras empresas y ya hay desarrolladores bloqueados

INFOBAE AMÉRICA

Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?”

Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?”

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

A nueve meses del secuestro de Nancy Guthrie, el ADN sigue siendo la principal esperanza de los investigadores

El senador Chris Murphy sufrió un ACV y quedó internado en Baltimore

Un responsable electoral de Florida instó a votar en persona por demoras graves en el servicio postal

DEPORTES

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Jack Alexy rompió el récord mundial de los 100 metros libre y pone la mira en Beijing

Pisada para dejar a dos rivales en el camino y gran definición: el espectacular gol de Messi en la victoria del Inter Miami

Franco Colapinto habló tras no sumar puntos en el Gran Premio de México de F1 por una penalización: “Es difícil de entender”

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”