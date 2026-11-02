Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional que se jugará en el estadio Américo Montanini y cerrará la jornada futbolera del lunes festivo 2 de noviembre en Colombia.
El partido está programado para las 8:15 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso entre el primero y el cuarto en la tabla de posiciones, ambos con 16 de 19 partidos jugados.
12:18 hsHoy
Ficha del partido
- Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - Fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.
- Lugar: estadio Américo Montanini - Bucaramanga, Colombia.
- Fecha y hora: lunes 2 de noviembre - 8:15 p. m. hora colombiana.
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.