Colombia

Conductores que acumulen infracciones podrían perder su licencia de conducción: en qué consiste la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Transporte presentó una iniciativa para asignar puntajes a los conductores y descontarlos según la gravedad de las faltas cometidas en las vías

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que la iniciativa hace parte de las propuestas que se están construyendo con los ciudadanos para reformar el Código Nacional de Tránsito (Ministerio de Transporte)
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Transporte, estudia incorporar una licencia de conducción por puntos en la reforma al Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), un sistema que permitiría descontar puntaje por infracciones y retirar la autorización para manejar a quienes agoten el saldo establecido.

La medida aún no constituye una norma ni tiene fecha de entrada en vigor. Hace parte de las conversaciones que adelanta el Ministerio de Transporte con la ciudadanía para elaborar cambios al régimen de tránsito y seguridad vial del país.

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La iniciativa apunta a que las sanciones por incumplimientos en las vías tengan efectos que trasciendan el pago de comparendos. El planteamiento busca que las faltas reiteradas, en especial aquellas asociadas con conductas de riesgo, afecten la posibilidad de conservar la licencia.

Ministerio de Transporte (@MinTransporteCo/X)
La iniciativa del Ministerio de Transporte apunta a que las sanciones por incumplimientos en las vías tengan efectos que trasciendan el pago de comparendos (@MinTransporteCo/X)

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que el sistema tendría consecuencias para quienes acumulen infracciones relacionadas con el exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez y otras acciones que pongan en peligro a peatones, ciclistas, motociclistas y demás usuarios de las vías.

“Acumular infracciones por exceso de velocidad o conducir en estado de embriaguez, poner en peligro la vida de los demás y seguir como si nada: eso tiene que cambiar”, afirmó Noguera.

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Cada conductor tendría un puntaje que bajaría según la gravedad de las faltas

El modelo que analiza el Gobierno asignaría un puntaje a cada persona con licencia de conducción. Ese saldo se reduciría cuando el conductor incurra en una infracción, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la falta.

“Cada conductor tendría un puntaje. Si cumple las normas, lo conserva; si comete infracciones, pierde puntos según la gravedad de la falta. Si los agota, podría perder la licencia”, sostuvo la ministra.

Ministerio de Transporte (@MinTransporteCo/X)
El modelo que analiza el Gobierno asignaría un puntaje a cada persona con licencia de conducción (@MinTransporteCo/X)

Por ahora, el Ministerio de Transporte no informó cuál sería el número inicial de puntos ni cuántas unidades se descontarían en cada caso. Tampoco precisó qué infracciones restarían más puntaje, cuál sería el procedimiento para suspender el documento ni las condiciones que permitirían recuperarlo.

Noguera señaló que la propuesta surgió en los espacios de diálogo con ciudadanos. “Por eso, en las conversaciones con la ciudadanía sobre la reforma al Código de Tránsito, nos han propuesto implementar una licencia de conducción por puntos”, dijo.

El Ministerio contempla formación para recuperar el puntaje perdido

El proyecto no se limita a la pérdida de puntos. Según las declaraciones de la ministra, también se analiza la opción de que los conductores recuperen parte de su saldo mediante actividades de formación y una conducta responsable al volante.

“También han planteado la posibilidad de recuperar puntos mediante procesos de formación y un buen comportamiento vial”, afirmó Noguera, sin detallar los cursos, plazos o requisitos que podrían exigirse para acceder a ese beneficio.

La cartera sostiene que el mecanismo tendría una función sancionatoria y preventiva. La intención es vincular el historial de infracciones de cada conductor con la conservación de su derecho a manejar, con incentivos para quienes respeten las reglas de tránsito.

“La propuesta busca reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas, y establecer consecuencias para quienes ponen en riesgo la vida de los demás, incluida la pérdida de la licencia”, expresó la funcionaria.

El Gobierno vincula la reforma con la reducción de los siniestros viales

El comunicado oficial citó la mortalidad en las carreteras y calles de Colombia como una de las razones para estudiar el nuevo sistema. La cartera informó que más de 8.000 personas mueren cada año en las vías del país.

Carril preferencial - Fotomultas - Precio - Carrera Séptima
El Ministerio de Transporte informó que más de 8.000 personas mueren cada año en las vías del país (Alcaldía de Bogotá)

Esa cifra equivale a cerca de 22 muertes por día. El comunicado menciona, a la vez, un promedio de una muerte cada 24 horas, una relación que no coincide con el dato anual divulgado por la propia entidad.

El Gobierno busca que la reforma al Código Nacional de Tránsito responda a las necesidades expuestas durante el proceso de escucha ciudadana. La propuesta de licencia por puntos deberá completar su formulación antes de que se conozca un proyecto con reglas concretas sobre puntajes, descuentos, recuperación de unidades y pérdida del documento.

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