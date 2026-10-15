De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Mediante un despliegue de las fuerzas de seguridad cayeron nueve presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez, disidencia de las antiguas Farc - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación dejó nueve capturados señalados de integrar el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura disidente de las antiguas Farc que opera en el Valle del Cauca.

El procedimiento se desarrolló en Bugalagrande, en el centro del departamento, y permitió la detención de personas investigadas por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir, de acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, el Ejército y la Presidencia.

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Entre los aprehendidos figura alias Majiño, identificado como presunto cabecilla de una comisión de la estructura en el Valle del Cauca. Según el reporte oficial, el hombre también aparecía incluido en el cartel de los más buscados del departamento de Nariño. En la operación fue capturado además un sujeto conocido con el alias de Bastidas.

La estructura intervenida corresponde, según el Gobierno, a una facción de las antiguas FARC-EP adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Las autoridades la vinculan con actividades ilegales en el suroccidente colombiano.

Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los grupos criminales - crédito Ejército y Policía / X

Incautan pólvora y una granada adaptada para dron

Durante las diligencias, las unidades participantes incautaron 12 teléfonos celulares, un computador portátil, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero artesanal modificada para ser lanzada desde un dron.

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El material tecnológico será sometido a análisis por parte de los investigadores para establecer posibles comunicaciones, redes de apoyo y acciones atribuidas a los detenidos. La incautación de la granada adaptada también hace parte de los elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el resultado de la operación a través de su cuenta en la plataforma X. En la publicación, el mandatario escribió: “La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, capturó en Bugalagrande, Valle del Cauca, a nueve narcoterroristas del Frente 57 “Yair Bermúdez”, facción disidente de las antiguas FARC-EP adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Son señalados por reclutamiento ilícito y concierto para delinquir".

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Del mismo modo, en su mensaje agregó: “Entre los capturados están alias “Majiño”, cabecilla de una comisión en el Valle e incluido en el cartel de los más buscados de Nariño, y alias “Bastidas”. En el operativo fueron incautados 12 celulares, un computador portátil, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero hechiza adaptada para ser lanzada con dron (...) Bienvenidos a la Patria Milagro”.

El Gobierno nacional sigue avanzando en su lucha contra los grupos armados - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

La Defensoría advirtió riesgos por disputas criminales en Bugalagrande

La operación ocurre en una zona sobre la que la Defensoría del Pueblo ha emitido advertencias por el deterioro de las condiciones de seguridad.

En su Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2025, la entidad señaló que Andalucía y Bugalagrande enfrentaban riesgos para la población de las cabeceras municipales por disputas entre grupos de crimen organizado relacionados con el tráfico y la venta de estupefacientes.

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Además, la Alerta Temprana 025 de 2024 advirtió sobre una eventual confrontación entre el Frente 57 y el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo en municipios como Bugalagrande, Andalucía, Caicedonia, Sevilla y Tuluá.

El organismo alertó que esas dinámicas armadas podían afectar las dinámicas de las comunidades rurales y urbanas del centro del Valle del Cauca.

La Policía informó avances en el debilitamiento de las capacidades criminales de esta estructura en la región - crédito

La Policía Nacional, junto con el Ejército y demás instituciones oficiales, continúan adelantando operativos para dar con el paradero de las personas que conforman estructuras que operan al margen de la ley atemorizando a la ciudadanía.

Las autoridades instaron a la comunidad a entregar información que permita desarticular este tipo de organizaciones y prometen manejar su testimonio con absoluta reserva para avanzar en la identificación, ubicación y captura de los señalados.

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