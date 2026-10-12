Colombia

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Informes militares ubican al subversivo como señalado cabecilla de la estructura Carlos Patiño, comprometida en otras acciones armadas en el suroccidente colombiano

Los responsables habrían empleado un vehículo adaptado con explosivos cerca de la estación de cobro vial - crédito Ejército Nacional/Reuters
Los responsables habrían empleado un vehículo adaptado con explosivos cerca de la estación de cobro vial - crédito Ejército Nacional/Reuters
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Tres personas heridas dejó un atentado con explosivos en inmediaciones al peaje El Bordo, jurisdicción del municipio de La Sierra, en el departamento del Cauca (sur occidente de Colombia).

El hecho, ocurrido en la mañana del lunes 12 de octubre, obligó a cerrar la vía Panamericana, una ruta utilizada para el transporte de pasajeros y mercancías del suroccidente hacia el resto del país.

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El ataque en El Bordo fue ejecutado, según el reporte de la Brigada 29 del Ejército, con un vehículo acondicionado con explosivos.

Videos difundidos después de la explosión muestran a una mujer civil lesionada que sale del área con ayuda de otra persona. En las imágenes se observan escombros y estructuras dañadas mientras quienes estaban en el lugar se alejan de la zona afectada.

La Vía Panamericana permanece con paso restringido tras emergencia reportada en La Sierra - crédito @oscar10solarte/X

Aunque no se informaron afectaciones entre los militares desplegados, las tropas mantuvieron operaciones en la zona con apoyo aéreo, personal especializado y coordinación con la Policía Nacional.

Por el momento, la vía permanece con paso restringido, por lo que la reapertura total del tramo terrestre dependerá de las verificaciones técnicas y de seguridad que se realizan en el sector.

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Primeras versiones apuntan a que, detrás de la detonación contra la estación de cobro serían integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

José Esteban Méndez Álvis, alias Ferley Ríos, encabeza la estructura Carlos Patiño en el departamento del Cauca - crédito Captura de Pantalla X/El Tiempo
José Esteban Méndez Álvis, alias Ferley Ríos, encabeza la estructura Carlos Patiño en el departamento del Cauca - crédito Captura de Pantalla X/El Tiempo

¿Quién es ‘Ferley Ríos’?

De acuerdo con informes de inteligencia militar, citados por El Tiempo, el hombre que dirige esta estructura armada sería José Esteban Méndez Álvis, conocido como alias Ferley Ríos.

Informes militares revelados por el diario citado relacionan a este sujeto con la organización con el uso de vehículos cargados con explosivos y sistemas de aeronaves no tripuladas para lanzar ataques desde puntos distintos al lugar donde se encuentra el operador.

Méndez Álvis cuenta con cerca de dos décadas de trayectoria criminal, inicialmente en la antigua guerrilla de las Farc y posteriormente vinculado a las disidencias de alias Iván Mordisco.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al señalado líder guerrillero. Sobre él pesa una orden de captura por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple y secuestro extorsivo.

Además del ataque en El Bordo, también sería responsable de varios ataques con explosivos registrados en las recientes semanas en el departamento de Cauca.

Tres personas habrían resultado heridas por explosión en corredor vial de Cauca - crédito @oscar10solarte/X
Tres personas habrían resultado heridas por explosión en corredor vial de Cauca - crédito @oscar10solarte/X

Rechazo al atentado

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado y afirmó que las acciones contra la infraestructura vial perjudican a transportadores, habitantes y demás usuarios de la carretera.

Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, indicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

Entre tanto, el Ministerio de Defensa anunció un consejo extraordinario de seguridad en la que se anunciarán nuevas medidas para combatir a los grupos armados ilegales que operan en el suroccidente colombiano.

Abelardo de la Espriella condenó atentado contra el peaje El Bordo en Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella condenó atentado contra el peaje El Bordo en Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La reunión estará liderado por el ministro de Defensa, MG (r) Jorge Eduardo Mora, junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, la cúpula militar y policial, y las autoridades departamentales y locales.

El Ejército Nacional indicó que la emergencia fue atendida por efectivos de la Brigada 29, desplegados en el corredor.

“Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la @PoliciaColombia”, informó la Tercera División de la institución castrense en una publicación de X.

Las autoridades recomendaron a los usuarios evitar el sector del peaje mientras concluyen las inspecciones técnicas de seguridad - crédito Invías
Las autoridades recomendaron a los usuarios evitar el sector del peaje mientras concluyen las inspecciones técnicas de seguridad - crédito Invías

Los viajeros deben evitar acercarse al peaje de El Bordo y atender los desvíos e instrucciones de las instituciones presentes. El Ministerio de Transporte aseguró que el paso vehicular seguirá suspendido hasta que concluyan las revisiones y se determinen condiciones seguras para retomar la circulación.

“El Gobierno nacional trabaja de manera coordinada para esclarecer estos hechos, avanzar en la identificación de los responsables y reforzar las condiciones de seguridad en este corredor estratégico para el suroccidente colombiano. El tránsito se restablecerá tan pronto se verifique que existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la vía”, indicó la cartera en un comunicado.

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