Colombia

Esteban Bolaño, manager de Kbeto Zuleta, contó cómo se salvó de morir en el accidente del bus de la agrupación vallenata: “Uno no dimensiona las cosas”

El representante del cantante guajiro decidió seguir hacia Barranquilla en su camioneta junto a tres compañeros, una elección previa al siniestro que dejó cuatro fallecidos y 17 heridos entre el grupo

El mánager de la agrupación se mostró muy afectado tras el accidente y aseguró que iría a visitar a los miembros de la agrupación (Kbeto Zuleta / Instagram)
El mánager de la agrupación se mostró muy afectado tras el accidente y aseguró que iría a visitar a los miembros de la agrupación (Kbeto Zuleta / Instagram)
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Una decisión tomada en la mitad del camino le salvó la vida a Esteban Bolaño, mánager de Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta: bajarse del bus en El Carmen de Bolívar y continuar hacia Barranquilla en su camioneta particular, minutos antes de que el vehículo cayera al río Ariguaní en la madrugada del 26 de octubre de 2026, dejando cuatro muertos y 17 heridos en uno de los accidentes más dolorosos que ha vivido el vallenato colombiano en los últimos años.

En una entrevista concedida al medio local Radio Guatapurí, el representante artístico de la agrupación reveló los detalles de ese momento que cambió su destino, así como el parte más reciente sobre el estado de los músicos hospitalizados y pidió prudencia frente a las versiones que han circulado sobre las causas del siniestro.

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Tres integrantes más tomaron la misma decisión que Bolaño aquella noche y también se libraron del siniestro. Los cuatro se enteraron de la magnitud de la tragedia horas después, cuando ya era demasiado tarde para hacer algo diferente a correr hacia los hospitales.

El mánager relató en Radio Guatapurí que no iba a bordo del vehículo cuando ocurrió la tragedia. Bolaño descendió del autobús en El Carmen de Bolívar junto con otros tres integrantes de la agrupación para tomar transporte independiente hacia Barranquilla, antes de que el vehículo continuara su ruta hacia Valledupar.

Carlos 'Kbeto' Zuleta ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla tras su traslado en una aeronave medicalizada - crédito @DigameMM/X
Carlos 'Kbeto' Zuleta ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla tras su traslado en una aeronave medicalizada - crédito @DigameMM/X

La noticia del accidente lo sorprendió durmiendo en casa de sus suegros en Sabana Grande, Atlántico, luego de haber puesto su celular en vibrador para descansar. “En mis redes, pues coloqué un pequeño video corto explicando, porque había mucha gente que pensaba que yo iba en el bus”, dijo.

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Además, recalcó que un compañero, que también se había bajado del bus, fue quien lo despertó con la noticia. “Para mí fue algo demasiado impactante, no podía creer esa situación (...) uno en ese momento no dimensiona las cosas y realmente es un shock grandísimo. En el momento, pues lo único que quería era estar ahí”, declaró el representante, quien de inmediato se dirigió al lugar de los hechos.

Los heridos muestran mejoría, aunque varios siguen en UCI

Kbeto Zuleta
El mánager de Kbeto Zuleta compartió la anécdota de cómo se salvó del accidente en el que el músico vallenato por poco pierde la vida (@RadioGuatapuri/X)

De otro lado, Esteban Bolaño confirmó que los integrantes hospitalizados en la Clínica Erasmo de Valledupar presentan avances positivos. Destacó especialmente el caso de Carlos Manjarrés, coordinador de la agrupación, quien continúa en la UCI pero “ha evolucionado bien”, según sus propias palabras al medio vallenato.

Otro caso relevante es el de Radamel Uribe, quien pasó de un estado crítico —que el propio mánager describió como “casi desahuciado”— a mostrar signos de recuperación. “Para nosotros es satisfactorio”, expresó Bolaño, quien también señaló que Nando Noriega, conguero del grupo, fue trasladado de UCI a piso regular, señal de mejoría significativa.

El mánager anticipó que, al momento de la entrevista, esperaba que al menos uno de los ocho pacientes internados en la Clínica Erasmo recibiera el alta ese mismo día.

El mánager pide calma y esperar los resultados de la investigación

Frente a las versiones que apuntan a un posible microsueño del conductor como causa del siniestro, Bolaño llamó a la prudencia y evitó dar una versión definitiva. “No se puede dar una versión hasta cuando las investigaciones no sean claras”, sostuvo ante los periodistas de Radio Guatapurí, y agregó que “son solamente especulaciones”, dado que la mayoría de los músicos iban dormidos cuando ocurrió el choque.

El representante también pidió que no se presione a los sobrevivientes para que ofrezcan declaraciones públicas. “Esos muchachos todavía están afectados”, advirtió, y añadió que quienes ya han salido a hablar “no están bien”. Las autoridades, por su parte, continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos.

Los restos del guitarrista Harold Santana y del corista Geovanny Lobo descansan en Valledupar y Codazzi tras las honras fúnebres - crédito Gobernación del Cesar/X
Los restos del guitarrista Harold Santana y del corista Geovanny Lobo descansan en Valledupar y Codazzi tras las honras fúnebres - crédito Gobernación del Cesar/X

Bolaño dedicó palabras de profundo agradecimiento a los habitantes de la región del Ariguaní que se lanzaron al río para rescatar a los integrantes del grupo tras la caída del bus desde el puente. “Ellos son unos ángeles”, afirmó, y confirmó que tiene previsto visitarlos personalmente para agradecerles su intervención.

El accidente del 26 de octubre dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, contratado pocos días antes del siniestro. Bolaño estuvo presente en las honras fúnebres de ambos músicos. “Eran unas personas increíbles para nosotros”, expresó.

Kbeto Zuleta despertó y fue extubado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla

El parte médico más reciente, emitido por la familia y confirmado por el hermano del artista, el médico Héctor Arturo Zuleta, informó que Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta despertó de forma espontánea el 31 de octubre en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde había sido trasladado el 27 de octubre en un avión ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Poncho Zuleta reprogramó su gira tras el accidente que sufrió su hijo Kbeto - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Poncho Zuleta reprogramó su gira tras el accidente que sufrió su hijo Kbeto - crédito @kbetozuleta/ Instagram

El músico, hijo del legendario acordeonero Poncho Zuleta, fue extubado con éxito y comenzó a reconocer a las personas a su alrededor. Sin embargo, sigue bajo estricta observación en UCI.

El siniestro le provocó un severo trauma cerrado de tórax, contusión pulmonar y múltiples fracturas, además de la amputación de su pierna izquierda. Los médicos confirmaron que su pierna derecha presenta circulación sanguínea adecuada y está fuera de peligro.

Poncho Zuleta, quien se encontraba en una gira por Estados Unidos al momento del accidente, suspendió sus presentaciones y regresó a Colombia para acompañar a su hijo. Bolaño cerró su mensaje con un llamado a la oración: “Sus oraciones de verdad son muy importantes para nosotros”, y pidió que, en lugar de especular o juzgar, el público colombiano se concentre en acompañar a los afectados en su proceso de recuperación.

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