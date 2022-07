Anderson Arroyo jugará cedido por el Liverpool en el Alavés de España

El defensor colombiano seguirá sumando minutos en la España. Tomado de @deportivoalaves

El mercado de fichajes sigue moviéndose y varios equipos ultiman detalles para cerrar las contrataciones de cara a la próxima temporada. De igual manera, los jugadores colombianos van aclarando su futuro, como lo hizo David Ospina, que fue confirmado el pasado lunes como nuevo portero del Al Nassr de Arabia Saudita, con el que firmo hasta junio de 2024 con la posibilidad de extender su vínculo por un año más.

Asimismo, otro futbolista cafetero que ya sabe en donde jugará es el defensor Anderson Arroyo, quien fue oficializado como nuevo refuerzo del Deportivo Alavés de España, que jugará en la segunda categoría del balompié ibérico en la que espera pelear por el ascenso a la liga.

Cabe recordar que el zaguero colombiano estará a préstamo en los Babazorros por una temporada cedido por el Liverpool, que es el club dueño de sus derechos deportivos. Los ingleses adquirieron al chocoano en 2018 por una cifra cercana a los 150 mil euros, de acuerdo a los datos del portal Transfermarkt.

En su presentación, Anderson Arroyo se mostró feliz por esta nueva etapa en su carrera, y desde ya espera pelar con el Alavés por cosas importantes en la próxima campaña en la segunda división del fútbol español.

“Estoy muy feliz de estar aquí, tengo muchas ganas de hacer cosas para lograr el objetivo”, apuntó el zaguero, consciente de que “el primer objetivo es ascender a Primera”.

El lateral derecho ya hizo sus primeros trabajos a la par con sus compañeros y espera a punta de trabajo ganarse un lugar en el once del entrenador de los Albiazules, Luis García Plaza, y pelear el puesto con el argentino, Nahuel Tenaglia. “Llevo unos días trabajando con el grupo y creo que va a ser una competencia sana. Vamos a dar el 100 % para favorecer al club y siempre estaremos a la disposición del ‘míster’.

Por su parte, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, valoró las capacidades técnicas de Anderson Arroyo. “Es lateral moderno con grandes capacidades físicas y proyección en ataque, que puede resolver situaciones que requiere esa demarcación. Firmar los mejores jugadores posibles independientemente de su procedencia. Algunos vienen de segunda división, otros de primera y otros con la proyección de ser jugadores importantes en la categoría y de estar suficientemente preparados para haber competido en una categoría superior”.

Anderson Arroyo debutó como profesional con la camiseta de Fortaleza F.C. en 2015 e hizo parte del plantel que logró el ascenso a la Primera A del fútbol profesional colombiano. En el club bogotano estuvo hasta el 2018, cuando fue transferido al Liverpool de Inglaterra. Ese mismo año, los Reds cedieron al cafetero al Mallorca, con el que tuvo acción en 14 compromisos marcando en una ocasión.

Para la temporada 2018-2019, Arroyo defendió los colores del K. A. A. Gante de Bélgica, en donde no jugó ni un solo partido. También pasó por el F. K. Mladá Boleslav de República Checa (2019-2020), Salamanca C. F. UDS (2020-2021) y su último equipo fue el C. D. Mirandés, en el que actuó en 42 partidos anotando un tanto.

En 2019 disputó con la selección Colombia sub-20 el mundial de la categoría que se realizó en Polonia, en el que el combinado nacional, bajo la dirección técnica de Arturo Reyes, llegó hasta cuartos de final cayendo ante Ucrania, que la postre se coronó campeón del certamen orbital.

