Mayer Candelo quiere devolverle la identidad que perdió el Deportivo Cali en los últimos años

El nuevo entrenador del Cali espera devolver la identidad al club. Tomado de @deportivocalioficial

Luego de la polémica salida de Rafael Dudamel de la dirección técnica y la penosa presentación en los octavos final de la Conmebol Suramericana, en la que cayeron eliminados ante el Melgar de Perú, el Deportivo Cali ya pasó la página y piensa en la única competencia que le queda en este 2022: la Liga BetPlay Dimayor II.

Tras considerar varios nombres en la baraja de candidatos, las directivas de la escuadra azucarera se decantaron por Mayer Candelo, un hombre de la casa que hizo debut con la camiseta del conjunto caleño y que supo ser campeón en dos oportunidades (1996 y 1998). Ahora vuelve al club de sus amores, pero con el rol de entrenador.

A diferencia de su etapa como jugador, Mayer Candelo tendrá su segunda experiencia como entrenador tras su paso por el Cortuluá, al que dirigió en 2019 y con el estuvo peleando por el ascenso a la primera división en ese mismo año.

Su cuerpo técnico estará conformado por otros exfutbolistas que lo acompañaron en el equipo del Corazón del Valle. Junto a Mayer estarán Darío El Chusco Sierra, Jorge Amado Nunes y Héctor El Vagón Hurtado, que jugó para América de Cali, Atlético Nacional y Santa Fe.

Durante su presentación junto con su equipo de trabajo, Mayer Candelo recalcó su amor por el Deportivo Cali. Al mismo tiempo, el estratega se comprometió a devolverle la identidad de juego al equipo. “Queremos demostrar y ayudar a nuestra institución porque le tenemos el amor más grande del mundo, lo queremos ayudar, no queremos que esto no quede en palabras sino con hechos. La idea es que el equipo vuelva a tener una identidad de lo que ha sido nuestra historia. Queremos que el Deportivo Cali vuelva a jugar un fútbol bonito, que le dé alegría y que gane”.

“Vengo solo con amor y pasión, también con trabajo. Estamos capacitados para esta oportunidad, no vengo solo como ídolo o como jugador de fútbol que fui. Nos hemos preparado para aprovechar la oportunidad que nos dieron”, aseguró Candelo.

En cuanto a su filosofía en la cancha, el exjugador de Universitario del Perú manifestó que le gusta que sus equipos salgan a atacar a sus rivales. “Soy un técnico muy ofensivo, me gusta mucho atacar; pero a la par hay que decir que vamos a cuidarnos en todas las líneas. La idea se basa en el orden, en la posesión de pelota, en jugar bien al fútbol y conseguir los goles que nos van a llevar a ganar partidos”.

Sobre los refuerzos, Mayer Candelo dijo que esperan fichar en los próximos días, aunque no menospreció el plantel actual y de no cerrarse alguna contratación para el segundo semestre, trabajará con lo que tiene. “Vamos a intentar contratar en estos tres días a los jugadores que creemos que le van a aportar a Deportivo Cali, pero, si no, tenemos un equipo bien formado y trabajaremos muy fuerte para hacer que nuestro equipo juegue bien”.

Cabe recordar que el Cali no jugó por la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor II ante Jaguares de Córdoba en condición de local, debido a que el club prestó el Palmaseca para que varios seleccionados que disputan la Copa América Femenina puedan entrenar en el recinto deportivo. Por la segunda jornada, los dirigidos por Mayer Candelo visitarán al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro el próximo jueves.

