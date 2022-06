Entrevista con Iván Cepeda sobre la reunión entre Petro y Uribe: “Estaré dispuesto a contribuir de todas las formas posibles”

El senador Iván Cepeda celebró la reunión de su jefe político, Gustavo Petro, y de su contradictor mayoritario, Álvaro Uribe. Foto: Colprensa.

En un hecho histórico, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez reconoció la victoria electoral de uno de sus mayores contradictores políticos, el hoy nuevo jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro Urrego. Además, por si fuera poco, aceptó reunirse con él para analizar las visiones de país que ambos tienen.

Las reacciones políticas de este inusitado suceso no se hicieron esperar. En diálogo con Infobae Colombia, el senador Iván Cepeda Castro, que se ha dado a conocer por el proceso judicial y legal que adelanta contra el jefe del Centro Democrático, dio sus impresiones sobre la comentada reunión entre el nuevo primer mandatario y uno de sus adversarios políticos, Álvaro Uribe. Cepeda anunció que se pone a disposición del presidente Petro para trabajar en lo que se requiera en la comentada reunión.

Infobae: ¿Qué sabe de la reunión del expresidente Uribe con el mandatario electo, Gustavo Petro?

Iván Cepeda (I.C.): No sé cómo transcurra ni los detalles, pero lo que sí le puedo decir es que el significado político que tiene esa conversación hoy es, sin lugar a dudas, trascendental por el sencillo hecho de que el presidente de la República, Gustavo Petro, nos representa a una franja muy importante de la sociedad colombiana que se expresó el pasado 19 de junio en las urnas. El expresidente Álvaro Uribe, como se sabe, es el líder de una franja importante de colombianos cuyas posiciones no pueden ser desconocidas y frente a las cuales hemos dicho que hay que poner un diálogo, que en nuestro caso, se expresa en la voluntad de llegar a un acuerdo nacional que gire sobre los grandes temas que están en discusión relacionados con los problemas básicos y esenciales del país hoy: la paz, equidad social, cambio climático y sus efectos, el extractivismo mino-energético, las relaciones internacionales, el narcotráfico.

Nosotros consideramos que esa conversación puede tener hoy un resultado muy benéfico para Colombia y sellar una época de enfrentamientos, de contradicciones profundas que se han descrito como polarización y encontrar juntos esas salidas, que potenciará la nación y la sociedad colombiana a niveles de desarrollo y de paz no vistos.

Infobae: ¿En la reunión Petro-Uribe se abordará el tema de los acuerdos de paz? Petro es promotor y Uribe detractor de los mismos.

I.C.: Yo no me atrevería a lanzar vaticinios sobre cuál va a ser el contenido o los detalles. Cualquier cosa que uno diga en términos especulativos podría generar un ruido innecesario y no es nuestra intención hacer eso. Todo lo contrario: facilitar, promover y estimular esa conversación que debe ser planteada sin condiciones y de manera libre.

Quienes estamos alrededor de todo este proceso, lo único que hacemos es facilitar las cosas. En mi caso particular soy una persona que ha mantenido durante años una controversia no solamente política, sino que ha tenido forma judicial con el expresidente Uribe, así que en todo lo que yo puedo contribuir en esa materia, lo haré. Si se trata de de lograr la reconciliación, la paz o algún acuerdo que facilite que doblemos la página y pasemos a una nueva etapa de la historia del país, ahí estaré dispuesto a contribuir de todas las formas posibles.

Infobae: ¿Y cómo manejará usted el proceso legal y judicial que adelanta contra Álvaro Uribe?

I.C.: Cada asunto tendrá su momento y cada cosa tiene su especificidad y hay que tratarla en su contexto. Así que por supuesto que habrá que esperar, en primer lugar, que se sienten, que hablen, que se construya la confianza porque la confianza en esto es muy importante, que haya la certeza de que hay una voluntad y que se pueda avanzar en esa materia. Una vez que eso ocurra, pues iremos asumiendo uno por uno todos los asuntos que atañen a esa conversación.

Infobae: Durante años hemos visto las peleas entre Uribe y Petro. ¿Qué mensaje le manda al país la eventual conversación que tendrán?

I.C.: En el caso particular de la disposición del expresidente Uribe yo saludo y le doy la bienvenida a esta disposición. Y de mi parte, repito, todo el respaldo y toda el ánimo de buscar que eso salga lo mejor posible.

Infobae: ¿Y qué dice la bancada del Pacto Histórico? ¿También saludan la venia de Uribe?

I.C.: Nosotros actuamos como una colectividad unificada en torno a unos propósitos y la propuesta que lanzó el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez cuenta con todo nuestro respaldo unánime dentro del Pacto Histórico.

Infobae: ¿Si lo invitan a la reunión entre los dos dirigentes iría, senador?

I.C.: Yo no adelanto especulaciones sobre hechos que no son porque no quiero generar ruidos. Lo que me pida el Presidente de la República, Gustavo Petro, yo lo haré, así que a él me pongo a disposición para lo que él instruya en este y en todos los cambios.

Infobae: También vimos la reunión del presidente Iván Duque con Petro, que será su sucesor. ¿Qué lectura hace al respecto?

I.C.: Pues mire, se está abriendo, como lo dijo el presidente Petro en un trino, una era de diálogo. Venimos de una era de confrontación, de mensajes, a veces en forma de ataques, de crítica, de descalificaciones. Hemos entrado en una época en la que ojalá prime los argumentos, las ideas, las soluciones y eso me parece que debe alegrarnos a todos los colombianos.

Infobae: ¿Cómo ve el tono conciliador de Petro y su relación con Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que ya anunciaron que le harán oposición?

I.C.: Yo esperaría que nosotros podamos inaugurar nuevas formas de discusión, tratamiento de los problemas y tenemos la mejor disposición y ánimo para eso.

Infobae: ¿Será que, como Uribe aceptó hablar con Petro, los militantes del Centro Democrático cederán y aceptarán también el llamado del presidente electo?

I.C.: El expresidente Uribe es el líder de una franja de opinión muy importante y obviamente sus puntos de vista no carecen de influencia. Pero, ¿cómo se desarrollará eso en una colectividad que no es la mía? No podría decirlo.

Infobae: Y usted, ¿qué mensaje le deja a sus colegas en el Congreso que, incluso antes de que Petro se posesione, ya anunciaron que serán sus opositores?

I.C.: Que cuenten con nosotros para adelantar la agenda legislativa y construir soluciones. Vamos a hacer cambios en el país muy importantes y bienvenida la oposición respetuosa, constructiva. Ahí estaremos para hablar con ellos.

Infobae: En el marco del caso Uribe, en el que usted ha estado involucrado, ¿cómo se manejará ese tema en el gobierno de Gustavo Petro?

I.C.: Ese es un tema que obviamente hablaré con el presidente Petro y él dará las orientaciones.

Infobae: Antes de terminar, senador Cepeda, vimos su efusividad junto a la senadora Aída Avella luego de que Petro ganó en las urnas. ¿Por qué esa emoción? ¿Cree que el presidente electo alcanzará sus objetivos durante estos cuatro años?

I.C.: Estoy plenamente convencido que lo que viene es un avance muy importante en realizar los cambios que hemos luchado durante tanto tiempo, no solamente con Gustavo Petro y con Francia Márquez, sino también con Aída Avella, que es la lideresa de un movimiento que ha sido blanco de toda clase de ataques.

