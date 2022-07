Procuraduría formuló cargos contra interventor y supervisora del puente Hisgaura de Santander

Puente Hisgaura: Procuraduría formula cargos contra interventor y supervisora (Foto: Sacyr Construcción Sucursal Colombia)

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los excontratistas del puente vehicular Hisgaura, que generó polémica en Santander por las inconsistencias en la terminación de esta obra de infraestructura vial.

En un comunicado, la Procuraduría declaró que se adelanta la debida investigación por las presuntas irregularidades del Fondo Adaptación, encargado de la interventoría y supervisión del convenio de obra 285 de 2013, para la construcción del puente vehicular Hisgaura, ubicado en Sitio Crítico y La Judía, en Málaga, Santander:

“Al parecer no exigió de manera oportuna las condiciones de calidad y ejecución técnica que requería el desarrollo de la superestructura, situación que se evidenció posteriormente, cuando se presentaron fallos”, dice la Procuraduría en el comunicado pidiendo explicaciones al interventor de la obra, Jorge Armando Esteban Parada y a la supervisora Maryori Elizabeth Jaimes Nova, advirtiendo que no existe recurso de reposición alguno.

Según la Procuraduría, las omisiones en las obras “derivaron en un desconocimiento de los principios de economía y responsabilidad al poner en vilo la economía de la región, el normal desarrollo de la obra y la existencia de un posible detrimento patrimonial por cuenta de los incrementos en la ejecución, el mantenimiento a futuro y los estudios adicionales que den cuenta de su estabilidad”.

En enero la Procuraduría formuló cargos en contra del supervisor e interventor del Fondo Adaptación que tenían a su cargo los proyectos el Hisgaura de Santander

Lo anterior, por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato, que tenía como objeto la construcción de varios puentes vehiculares en Santander.

Los investigados son Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, quienes fungieron como interventores integrales entre 2014 y 2016.

Los tres contratistas debieron responder por su actuación en el convenio suscrito por el Fondo Adaptación y Sacyr Construcción Sucursal Colombia, en el que se definió desarrollar las obras de los puentes vehiculares de Málaga, Santander, en los sitios conocidos como la Judía, sitio crítico 43 e Hisgaura.

El Ministerio Público continúa investigando posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (preconstrucción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura.

Al parecer, la demora en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos necesarios para seguir adelante con los trabajos produjo un detrimento patrimonial, al elevar el presupuesto inicial que pasó de $80.040.716.160 hasta $103.320.388.858 millones.

Por esos hechos, el ente de control calificó provisionalmente la conducta de los disciplinables como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Delegada para el juzgamiento disciplinario (reparto), ante la cual el sujeto procesal podrá presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente, a este proceso se suma el que se abrió en contra de otro interventor y supervisora de la obra.

Puente Hisgaura

El Puente Hisgaura es la estructura más elevada de Colombia. Situado en la vía de Curos-Málaga (Departamento de Santander), resolvía el paso por una zona crítica y escarpada con continuos cierres de carretera.

Con 580 metros de longitud y el punto más alto a 147 metros del suelo, Puente Hisgaura es el mayor puente atirantado (con 128 tirantes) de Sudamérica. Conecta Málaga con el sector de Curos y tiene cuatro apoyos, dos carriles (uno por sentido), dos pasos peatonales en cada lateral, una subestación propia con la que proporcionar la iluminación necesaria y tecnología preventiva para monitorizar el comportamiento de la infraestructura.

La sociedad constructora fue Sacyr Construcción Sucursal Colombia, se construyó entre febrero 2014 y marzo 2019.

SEGUIR LEYENDO: