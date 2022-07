Pasada de tragos, Yina Calderón habló de sus colegas y cómo han cambiado con la fama: “Yo sigo siendo la misma”

Yina Caldrón habló de varios de sus colegas influenciadores y reveló lo que opina. Fotos: Instagram

Para los seguidores de Yina Calderón, la empresaria es la que se ha encargado de promover su mala imagen a través de las redes sociales por cuenta de sus constantes apariciones enfrentándose a otros de sus colegas, como ocurrió hace algunas semanas con Andrea Valdiri y ha sucedido con Epa Colombia.

La DJ, que se encuentra por estos días junto a su hermana en la Feria Expobelleza, programada en Medellín hasta el próximo 10 de julio, sorprendió a sus seguidores al aparecer pasada de tragos y hablando acerca algunos de sus colegas. De la primera que habló fue Daneidy Barrera Rojas.

“A Epa la conocí en un restaurante, era la mujer más sencilla y tranquila de la vida, cuando ella empieza a ganar dinero se empieza a volver la más creída, egocéntrica… lo cual no la hace mala y su producto no lo hace malo tampoco”, expresó Calderón a través de la transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Mientras hablaba, la empresaria de fajas no desaprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje a sus seguidores por cuenta de los malos tratos que ha recibido por supuestamente estar en contra de Andrea Valdiri y Lina Tejeiro, con quien también ha protagonizado algunos encuentros desafortunados.

“Saben cuál es mi defecto, decir las cosas como son de verdad, yo siempre he tomado y los tomados siempre dicen la verdad, pero me cansé que ustedes sean todo contra mí, las redes sociales son3 una mentira… nadie es como ustedes suponen”, aseguró la DJ.

Según Calderón, con cada mención que hacen sobre ella y los ataques que recibe de parte de algunos haters, se llena más de dinero, agregando que no está interesada en que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.

Posteriormente, se refirió a Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, de quien apuntó es una persona creída, incluso llegó a llamarlo “escoria”. Agregó que los únicos por los que tendría que preocuparse en este momento es por sus progenitores quienes le dieron la vida.

Con respecto a La Liendra, agregó: “Es un creído, y si Instagram me quiere cerrar esta cuenta mil veces, que lo haga. A Dani Duke, no la conozco, a Andrea Valdiri, no la conozco, pero me nombra y me nombra… La Epa se me cayó porque yo la conozco y no les da una foto a los niños”.

Otra de las personalidades de las que se refirió fue Lina Tejeiro, con quien al parecer ya hizo las paces:

“Es la primera vez en la vida voy a hablar bien de ella… Yo siento que a Lina Tejeiro si la quiero, siempre ha sido lo que es, una arrogante, pero en realidad es una bella persona. Hoy siento que puedo ser amiga de Lina”.

Finalmente, contó lo que ocurrió entre sus padres. En algún momento pensó que su progenitor iba a matar a su madre, debido a que después de varios años de convivencia cuando, Calderón pasaba por los 13 años de edad su, él comenzó a referirse en malos términos contra Merly Ome e incluso trató de agredirla con un cuchillo.

“Mi papá le gritaba ¡barrigona!, ¡barrigona hijuep…! Mi mamá no soportó más y de repente apareció un hombre que le dijo que era la mujer más linda de la vida, mi mamá engañó a mi papá, pero ella no tiene la culpa”, contó la también DJ.

Aquí puede ver el contenido completo de Yina Calderón:

La empresaria realizó una transmisión en vivo sobre lo que piensa de cada uno de sus compañeros

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer. El portal de entretenimiento ‘Másrechismes’ fue el encargado de replicar el contenido de la empresaria que ya alcanza las 70.000 reproducciones y más de 2.700 likes. Entre los comentarios de los internautas destacan: “Yina necesita ayuda, de verdad da tristeza verla así”; “ella tiene problemas y no son de plata, eso no se pasa así”, entre otros.

