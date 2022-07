Sebastián Martínez argumenta por qué Medellín debe ser la capital de Colombia y suscita polémica en redes sociales

Sebastián Martínez encendió la polémica al afirmar que Medellín debería ser la capital de Colombia. Foto: Instagram @SebastianMartinezN

Sebastián Martínez es uno de los actores más queridos por el público colombiano, pues destaca por su calidad humana y también por el atractivo físico para algunas de sus seguidoras. Por estos días, el paisa se encuentra de visita por Medellín junto a su pareja, Kathy Sáenz, acompañándola en la exposición de belleza que se realiza en la capital antioqueña.

Pues bien, hubo un comentario que llamó la atención de sus seguidores por cuenta de unas afirmaciones sobre la capital de la montaña, pues en medio de lo destacado de los avances que ha tenido la ciudad en materia de infraestructura, cultura ciudadana, clima y transporte público, además de su oferta cultural, Martínez mencionó que sigue creyendo que Medellín debería ser el eje administrativo del país.

Esta discusión se ha dado en repetidas ocasiones, pues algunos visitantes de la ciudad y residentes aseguran que así debería serlo debido capacidad administrativa, entre otros aspectos como su ubicación geográfica.

“Andamos por Medellín, rico volver a la tierrita, esta divina, ha crecido impresionante, ha evolucionado, los restaurantes están divinos, los hoteles increíbles… debería ser la capital, no es porque yo haya nacido acá, pero debería ser la capital”, expresó el actor a través de sus ‘InstaStories’.

Para no levantar más controversia por sus declaraciones, aprovechó para hacerle un poco de publicidad a su pareja para que visitaran el stand en el que se encuentra ofreciendo los productos de la marca ‘Pure Beauty by Kathy Sáenz’.

“Poco a poco les vamos a ir contando cómo es la experiencia de volver a Medellín”, concluyó el actor, que por estos días está trabajando en la producción ‘Hasta que la plata nos separe’.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘La chismosa news’ replicó el contenido del actor en sus redes sociales y ya supera las 1.000 reproducciones, con cerca de 100 likes. Entre los comentarios que han depositado los internautas en la publicación sobresalen opiniones divididas de quienes están de acuerdo con el actor y quienes no.

Algunos de los más destacados son: “No, nunca, esa ciudad no llegará a albergar los entes del estado con lo pequeñita que es, pero se le abona que soñar no cuesta nada”; “la imponente Bogotá es la capital por la gran metrópolis que es, pero en parte sería bueno que dejara de serlo”; “con todo el respeto, lo invito a que visite las calles entre las estaciones de Prado y San Antonio. Medellín es de gente amable al igual que mucha gente que vive en los demás departamentos”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo con las afirmaciones de Sebastián Martínez:

El actor está acompañando a su pareja a la Feria Expobelleza que se realiza en la capital de la montaña

¿Qué le incomoda a Sebastián Martínez de su personaje en ‘Hasta que la plata nos separe’?

Para esta producción, el actor debió someterse a un cambio de look, con el cual tuvo que lucir una cabellera más larga de la que está acostumbrado, por lo que su más reciente aparición en Instagram contó qué era lo que más le molestaba de las grabaciones, que ya llegaron a su final.

“Ya, me quité ese mechero Mendezistico, que me tenía un poquito desperado porque no me cortaba el pelo decentemente desde hace seis meses. Eso me generó una ansiedad interna…”, expresó la pareja de Kathy Sáenz a través de sus InstaStories.

