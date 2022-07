Regresa el fútbol colombiano: Junior visita a Patriotas y se juegan dos partidos más

Junior visita a Patriotas por la primera fecha del fútbol colombiano.

Regresan las emociones del Fútbol Profesional Colombiano con la primera fecha del torneo, uno de los partidos más atractivos es la visita de Atlético Junior a Patriotas, un partido que aunque no resalta por lo futbolístico, puede ser un buen abrebocas para lo que se viene del certamen. En Barranquilla aún hay expectativa por la eventual salida de Miguel Ángel Borja, sin embargo, ya se empiezan a concretar algunos fichajes, por otro lado, Patriotas espera sigilosamente y puede dar la sorpresa.

El ‘Lancero’ se prepara para recibir al onceno barranquillero con pocas novedades, aunque con una renovada dirección técnica encabezada por José Eugenio ‘Cheche’ Hernández. Las pequeñas novedades que son notables es la nómina destacan con la presencia de Darwin López, Jacobo Escobar, Leonardo Flores, Jonathan Ávila, Santiago Ruiz y el experimentado Luis Payares. De igual forma, el rojo de Boyacá buscó darle seguridad a su pórtico con la contratación de Giovanni Banguera como nuevo arquero.

También puede leer: El técnico de Colombia se mostró optimista para el debut en la Copa América femenina: “No tenemos duda de cual será el once”

Mientras tanto, el Junior arriba a Tunja sin mostrar sus dos novedades principales; César Haydar e Iván Rossi. Los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real renovaron a ‘Cariaco’ González y aún están a la espera de lo que pueda suceder con Miguel Borja, quien no fue convocado al partido y podría marcharse a River Plate en las próximas horas, ya que se vencen los plazos de inscripción en Argentina.

Posibles nóminas

Patriotas: G. Banguera, J. Posada, J. Ávila, M. Rodas, F. Arbeláez, J. Andrade, L. Pérez, C. de las Salas, C. Barrios, D. López, E. Bolaños

Director técnico: José Eugenio Hernández

Atlético Junior: S. Viera, E. Velasco, J. Arias, D. Rosero, W. Pacheco, G. Fuentes, D. Moreno, Y. Cabrera, L. González, O. Albornoz,

Director técnico: Juan Cruz Real

El partido se jugará desde las 8:10 de la noche en el Estadio La Independencia de Tunja, bajo la justicia que impartirá el juez Jorge Tabares.

El resto de la fecha de jueves

Unión Magdalena vs Once Caldas - 4:00 p. m.

Deportivo Pereira - Alianza Petrolera - 6:05 p. m.

También puede leer: Nairo Quintana habló de su desempeño en el Tour de Francia y respondió a quienes se refirieron a su edad: “Estoy muy joven todavía”

El nuevo Tiburón

El rojiblanco confirmó la contratación del argentino Iván Rossi, proveniente del fútbol portugués. Tras su paso por Europa e incluso hacer parte del plantel de River en Argentina, buscará reforzar el mediocampo del cuadro barranquillera. Rossi hizo referencia a su llegada mientras visitó ‘La Ventana del Mundo’ en la capital atlanticense, además, recorrió las instalaciones de la sede deportiva y destacó que logró convencerse por los consejos que recibió de compañeros con los que tuvo la oportunidad de jugar en territorio gaucho.

El volante declaró: “la verdad que estoy contento, con muchas expectativas, tan pronto me llamaron y me nombraron este club, la verdad que no pude dudar. Me siento contento con esta oportunidad y como lo he dicho; tengo muchas ganas y expectativas, pues tuve la oportunidad de jugar con varios compañeros colombianos en Argentina y cuando los pregunté por este club, me hablaron muy bien sobre lo que sabían de este club, la verdad que cuando tienes ofertas como estás, no tenés mucho que dudar cuando se trata de un club grande”.

SEGUIR LEYENDO: