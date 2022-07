Los tips de la actriz Natalia Durán para hacerle frente a un ataque de ansiedad

Tomada de Instagram @nataduranv | Fotógrafo: Santiago Quiceno

Ya ha pasado tiempo desde que la actriz Natalia Durán reveló que padece de un agresivo cáncer de tiroides. Esto ocurrió luego de practicarse unos exámenes, tras diagnosticarsele Síndrome de Asia. Los médicos le dijeron que sus resultados eran críticos y le habían descubierto una nueva enfermedad.

“Una mañana me llaman y me preguntan en una angustia muy grande que cómo estaba, y me dicen que los exámenes habían salido muy críticos. Yo no podía asimilar que tenía otra enfermedad y que ahora era cáncer”, aseguró en una entrevista con un programa de Canal Caracol.

Durán relató en su entrevista cómo le contó a sus hijas la noticia. “Eso fue de una, les dije: ‘reúnanse, tengo malas noticias... tengo cáncer’, así fue la comunicación. Obviamente esto fue horrible, mi hija y todos desesperados, entonces cuando la vi así tan mal me ayudó a calmarme y decirle a Mía, mi otra hija, algo difícil porque ella tiene un apego fuertísimo hacia mí, igual que yo con mi mamá”, agregó.

La actriz señaló que “ya no tiene miedo al miedo”. Sin embargo, día a día lucha con la ansiedad que le genera esta situación y encuentra regocijo al ayudar a otros con su experiencia. Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de tips que le sirven a ella y que, espera puedan serle útiles a otras personas que puedan estar atravesando experiencias similares.

La parte 1 de su post sugiere que lo mejor que se puede hacer para salir bien librados de un ataque de pánico o una crisis de ansiedad es formar una red de apoyo a la que se pueda acudir en estos casos, y tratar de aplicar los siguientes pasos:

-Una crisis genera una respiración rápida o hiperventilación. Inhala y exhala conscientemente lo más lento y profundo que puedas.

-Utiliza conscientemente cada uno de tus sentidos, huele algo rico, escucha música, saborea algo intenso, mira un video divertido o de una mascota.

-Especialmente los ataques de pánico se comportan con picos. La ansiedad llega hasta un pico pero después siempre baja. Enfoca tu respiración principalmente atravesando el punto alto.

-RECUERDA: Una crisis de ansiedad no te hace extraño, desequilibrado, ni loco.

La publicación generó un buen número de comentarios en donde los usuarios le enviaron fuerza a Natalia en este particular momento de su vida y le sugerían otras técnicas para lidiar con la ansiedad. La actriz encontró tal recepción en sus tips que este 7 de julio publicó la parte 2. “Ataques de pánico - Crisis de ansiedad. En ella da una serie de consejos para quienes acompañan a una persona que padece este tipo de trastornos o ha vivido algún episodio:

-Comprende mejor cómo se ven las crisis de pánico y ansiedad. Al identificarlas podrás darles un mejor manejo.

-Las crisis de pánico o ansiedad pueden ocurrir en cualquier momento o lugar sin previo aviso. Por un estímulo específico o súbitamente.

-Se experimentan síntomas físicos muy intensos: Taquicardia, dificultad para respirar, hiperventilación pulmonar, temblores, mareos. También ganas de correr, arrancarse la piel o la ropa, entre otras sensaciones similares.

-Normalmente acompaña a la crisis una “extrañeza del yo”. Junto a una percepción de “irrealidad” o “no pertenencia” frente al entorno. Es una sensación incómoda, pero se va cuándo mejora la crisis.

-Evita decirle a la persona “cálmate”, “tranquilízate”, “estás muy alterado(a)”. Si ella pudiera, lo haría. Al contrario, estas frases empeoran los síntomas al dar una sensación de incomprensión.

-La empatía es fundamental. Puedes usar frases como: “Estoy aquí contigo”, “Vamos a atravesar esto juntos”, “Seguro no te voy a decir nada acertado, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti”.

-Experimentar un ataque de pánico es una experiencia terrible, incómoda e intensa, y muchas veces hace que la persona se restrinja en su personalidad habitual y se introvierta, adoptando conductas limitativas, aislamiento o agorafobia, por miedo a presentar nuevas crisis frente a su grupo social.

-Si no has tenido que atravesar por una crisis emocional de esta índole. Evita juicios y críticas. Mejor infórmate para ser un agente de bienestar para tu ser querido.

Durán ha dicho ya que está dispuesta a afrontar cualquier dificultad que el cáncer le presente, sin necesidad de alarmarse por lo que pueda suceder a futuro. Asegura que no teme a la muerte porque su concepción al respecto ya no es la misma de antes.

“Gracias a mi sistema de creencias concibo este cuerpo como un vehículo para la experimentación de este fenómeno que llamamos vida. Dentro de mis creencias yo tengo una consciencia espiritual, es decir, una consciencia más grande y expandida. Teniendo en cuenta esto, cada reto para mí significa una maduración, una expansión de esa consciencia. (...) No es que no la pase mal ni tenga momentos negros, porque aún los tengo. Sin embargo, comprender que mis capacidades naturales y el dolor hacen parte de una respuesta sabia e inteligente que tiene mi cuerpo para su supervivencia, hacen que cada día más comprenda todo como un fenómeno de ser humana y no como un fracaso”, dijo.

