Jóvenes practicantes vinculados con el Estado protestaron por falta de pago, MinTrabajo respondió

El Ministerio del Trabajo respondió a las múltiples críticas de jóvenes beneficiarios del programa Estado Joven, que denunciaron no haber recibido los pagos a tiempo por parte de la entidad. Sin embargo, la información sobre cuándo recibirán el dinero confirmó el retraso y no dejó contentos a muchos.

Varios jóvenes que hacen parte del programa de vinculación laboral para la primera experiencia en el sector público, de quienes se encuentran en periodo de prácticas, denunciaron las demoras que se han presentado en la entrega de los auxilios correspondiente de un salario mínimo que contempla el beneficio.

Algunos de ellos manifestaron que se desplazaron a otros municipios diferentes a los que viven o aceptaron en lugares lejanos a los que debían transportarse, con la confianza de tener el auxilio económico, pero a causa de las demoras se han visto obligados a adquirir incluso deudas.

Beneficiarios del programa señalaron a la W Radio que les debían los meses de mayo y junio. Una de las estudiantes, que cumple sus prácticas en el Tambo Cauca, señaló que tuvo que adquirir un préstamo de 800.000 pesos para pagar el almuerzo y la gasolina de su moto a causa del retraso.

“Durante todo el desarrollo de mi práctica laboral con el programa Estado Joven, el @MintrabajoCol y @DAFP_COLOMBIA , nos han incumplido con los tiempos para el pago de los incentivos. A la fecha no nos han pagado lo correspondiente al mes de mayo. ¿Su respuesta? que esperemos”, señaló otra beneficiaria a través de redes sociales quien aseguró que no podía regresar a su casa y ya no tenía mercado.

A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo confirmó el retraso. Según dijo, los auxilios deben consignarse en las cuentas de los beneficiarios en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, pero el correspondiente a mayo se vería reflejado hasta julio y según cada entidad bancaria.

“Por medio del presente les comunicamos que a más tardar el día viernes 8 de julio de 2022 se ordenará el desembolso de los pagos correspondientes al auxilio de práctica mensual del mes de mayo de 2022, los cuales se verán reflejados en sus cuentas bancarias conforme a los tiempos de cada entidad financiera”, señalaron.

Respecto a los pagos del mes de junio, aseguraron que estaban en el tiempo establecido para pagarlo y se vería reflejado con normalidad porque trabajan para hacer el pago oportuno. Pero el retraso del mes pasado implicó que en el sexto mes no recibieran auxilio.

La explicación que entregó la cartera encargada fue una “situación administrativa, la cual se encuentra superada” y sobre la que presentaron excusas, sin mayor información. “Los recursos destinados para el pago del auxilio de práctica de los estudiantes beneficiarios del programa Estado Joven se encuentran garantizados con recursos del presupuesto general de la nación”, agregaron.

Así mismo, el Ministerio del Trabajo aclaró que para los beneficiarios de la octava convocatoria que son los vigentes a la fecha, se realizaron ya los pagos de los meses de febrero, marzo y abril, por lo que únicamente se encuentra pendiente el de mayo, como lo expusieron los jóvenes.

“Los pagos correspondientes al mes de mayo y junio de 2022, se realizarán bajo un nuevo contrato de encargo fiduciario, cual entra en vigencia para dichos meses. El nuevo encargo fiduciario se encuentra en proceso de inicio de ejecución, situación que por temas administrativos ha tardado más de lo presupuestado. Lamentamos la situación presentada, les informaremos una vez se realicen los desembolsos”, concluyó la comunicación.

El programa que ha beneficiado a más de 9.000 estudiantes desde 2016 en ocho convocatorias beneficia a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, estudiantes de programas de formación normalista, técnico laboral y profesional, tecnólogo, universitario de pregrado o de formación integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, en periodo práctica, a quienes promueve para una plaza en ese sentido en una entidad pública, por un periodo de 5 meses y un auxilio de un salario mínimo mensual.

