La incertidumbre económica en Colombia alcanzó cifra récord en abril de 2026: informe reveló las razones

El comportamiento de abril señala un cambio en la composición de las preocupaciones capturadas por Fedesarrollo - crédito Colprensa

El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia (Ipec), indicador mensual que mide qué tan difícil es para agentes económicos predecir el comportamiento de variables económicas, basándose en el análisis de noticias de prensa, alcanzó en abril de 2026 su nivel más alto en casi ocho años, situándose en 367 puntos, según reveló la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).

La cifra representa un incremento de 115 puntos frente a marzo y de 68 en comparación con abril de 2025, con lo que se extiende así a 91 los meses consecutivos por encima del promedio histórico y se consolida como una percepción de riesgo estructuralmente elevada en el entorno económico nacional.

PUBLICIDAD

Por qué subió el Ipec

De acuerdo con la entidad, el Ipec subió, sobre todo, por el peso creciente de variables financieras y cambios en la composición de los riesgos, lo que muestra un entorno económico con niveles inusualmente altos de incertidumbre. Dicha situación afecta la confianza de los inversionistas y condiciona la toma de decisiones tanto del sector público como privado, ya que refleja la persistencia y transformación de los factores de riesgo que inciden en la economía colombiana.

El Ipec para abril alcanzó un nivel de 367 puntos, lo que representa un incremento de 115 puntos respecto a marzo, cuando se ubicó en 252 - crédito Fedesarrollo

De acuerdo con Fedesarrollo, “el resultado es relevante porque confirma la persistencia de incertidumbre económica y marca una ampliación significativa frente a los niveles recientes observados”. El Ipec superó también los últimos promedios anuales, al ubicarse:

PUBLICIDAD

110 puntos por encima del promedio de 2025 (257 puntos).

109 puntos por encima del registrado en 2024 (258).

Permanece alejado del promedio histórico de 100 puntos calculado para el periodo 2000-2019.

Desde octubre de 2018, el indicador no ha vuelto a los niveles considerados normales, lo que marca así una tendencia prolongada a la incertidumbre elevada y persistente.

Composición y evolución del índice en abril de 2026

En abril, la composición del indicador mostró que la mayor proporción de la incertidumbre correspondió a noticias relacionadas con política económica, con una participación del 34,6% del total:

Variables financieras —que incluyen mercados, divisas, tasas de interés, calificación de riesgo y deuda pública—, alcanzaron el 29,5%, lo que supone un incremento mensual de 18,8 puntos porcentuales (pp) respecto a marzo y 19 puntos más que en abril de 2025.

El dólar, que se mantiene cerca de los $3.700, es una de las preocupaciones de los colombianos - crédito Sebastiao Moreira/EFE

Actividad económica y otros sectores aportaron cada uno un 12,8% al índice de incertidumbre.

El segmento de seguridad alcanzó un 10,3%, con un aumento de 4,9 puntos frente al mes anterior y de 7,6 puntos en comparación con el año previo.

“La composición actual del índice evidencia que los factores financieros han ganado protagonismo en la percepción de riesgos económicos”, explicó la entidad que dirige Marcela Meléndez.

PUBLICIDAD

Durante abril, la mayor reducción en participación sectorial la experimentaron:

Actividad económica: con una caída de 14 pp respecto a marzo y de 5,6 pp en relación con abril de 2025.

Política económica, social y geopolítica: cedió 10 puntos frente al mes anterior y 23,3 puntos en comparación interanual.

Por el contrario, seguridad y otros factores aumentaron su influencia, con alzas de 2,3 y 7,6 puntos, respectivamente, frente a abril del año pasado.

PUBLICIDAD

La incertidumbre no tiende a disiparse en el corto plazo, sino que adopta nuevas formas y matices conforme cambian las dinámicas nacionales e internacionales - crédito Fedesarrollo

Factores estructurales e históricos de la incertidumbre en Colombia

El Ipec, publicado cada mes por Fedesarrollo, se elabora a partir del conteo de palabras asociadas a la coyuntura económica en noticias de medios nacionales, bajo una metodología internacional. El enfoque permite localizar cuáles sectores generan mayor preocupación en cada coyuntura y observar tanto los ciclos coyunturales como los desplazamientos estructurales de los riesgos.

Según Fedesarrollo, el Ipec ha sido capaz de capturar episodios de alta incertidumbre asociados a:

PUBLICIDAD

Crisis financiera sufrida en 1999.

Volatilidad provocada por el descenso de los precios del crudo desde 2014.

Impacto de la pandemia del covid-19 en 2020.

Aumento de la prima de riesgo en 2022.

La evolución del índice refleja la manera en que factores internos y del entorno internacional, tanto financieros como institucionales y sociales, influyen en la percepción de estabilidad en la economía colombiana. “La evolución reciente del IPEC confirma un escenario donde los riesgos no solo persisten, sino que se transforman en su composición y origen”, concluyó Fedesarrollo.