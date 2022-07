Valentina Lizcano se despachó contra las críticas por la crianza de sus hijos y nombró al ICBF

Foto original tomada de Instagram @ValeLizcano

El pasado 3 de julio Valentina Lizcano reaccionó en sus redes sociales a los comentarios que surgieron por cuenta de una publicación que realizó junto a su hijo, en la que se veía a la actriz compartiendo un baile con el pequeño, pero lo que incomodó a sus haters es que esto lo hubiera ejecutado vistiendo un traje de baño.

“... Resulta que a 500 personas no les gustó que yo subiera un video bailando en vestido de baño y otro jugando con mi hijo bajo la lluvia en la piscina, en vestido de baño. Uno es en la playa, otro en la piscina, no sé qué clase de ropa quieren que tenga. Aparte de eso, no sé por qué me escriben y me dicen: Es que te dejo de seguir porque tú eres una mujer mayor, con dos hijos, que no deberías mostrar tu cuerpo- ... no me parece, no lo puedo comprender”.

Recientemente, la exprotagonista de novela fue nuevamente criticada por una mujer que le reclamó en esta oportunidad por la apariencia que tenía su hija menor, Alma, porque según la internauta aparentemente se veía en estado desprolijo y descuidado: “la niña súper descuidada, sin peinarse, sin bañarse, en pañales, sin pantaloncitos y con frío, mientras la mamá midiéndose ropa”, se lee en la publicación.

Inmediatamente, la actriz tomó cartas en el asunto y decidió compartir un video en el que respondió a la acusación de su seguidora en la que pidió de manera contundente que si lo creían oportuno, este caso fuera denunciado ante el ICBF que es la entidad encargada de velar y propender por los derechos de los niños.

“Las últimas dos semanas ustedes se han dado garra, como el mensaje de esta señora que además es estudiante de derecho de la Javeriana, yo asumo que es una persona que no ha viajado, que es una persona que no sabe que en Cartagena hace mucho calor y que la niña pobrecita con frío, que pobrecita la niña tan descuidada”, mencionó Lizcano en su publicación.

Además, la actriz pidió a sus seguidores que quienes no estén de acuerdo con la manera en la que lleva su maternidad, a que la dejen de seguir en cada una de sus redes sociales, pues entiende que no todo el contenido que comparte debe ser del total agrado para cada uno.

Y agregó: “los invito a que me denuncien ante el Bienestar Familiar, tenemos una entidad que protege a nuestros niños, denúncienme… eso es lo que uno tiene que hacer si uno ve que le están faltando al respeto a los derechos de los niños, como a mis hijos”.

Aquí puede ver el contenido completo que compartió Valentina Lizcano en respuesta a los constantes ataques en redes sociales:

Por otra parte, la también creadora de contenido escribió en su publicación algunas recomendaciones con las que pretende que sus seguidores se enteren del lugar en el que se encuentra residiendo junto a su familia desde hace algunos años.

“Pulse el botón (dejar de seguir) si su desacuerdo con mi maternidad y de paso con mi cuerpo es tan grande, procure siempre su paz por encima de todo. Denúncieme, a mí o a cualquier otro que ponga en riesgo los derechos de los niños. No se estrese por mí, que si me tomo el tiempo de hacer este Reel, es por todas las que día a día viven igual que yo y que la inmensa mayoría, enamoradas de sus hijos y juzgadas por lo que siempre juzgará. Pd: a mí ni me va ni me viene, realmente me da es pa reírme y para mostrarles a ustedes amoras Mías, que a todas nos toca lidiar con este tipo de opiniones sin fundamentos”.

