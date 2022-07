“Se me acaba la ilusión”: el duro mensaje de Isabella Echeverri tras queda por fuera de las convocadas a la Copa América

Soccer Football - XVIII Pan American Games - Lima 2019 - Women's Finals - Argentina vs Colombia - San Marcos Stadium, Lima, Peru - August 9, 2019. Colombia's Maria Catalina Usme Pineda celebrates scoring a goal with teammates Isabella Echeverri Restrepo and Orianica Velasquez Herrera. REUTERS/Susana Vera

Una de las polémicas en torno a la Copa América Femenina 2022 gira alrededor de la convocatoria realizada por el profesor Nelson Abadía a la selección Colombia que afrontará el torneo. A las declaraciones en redes sociales de Natalia Gaitán y Yoreli Rincón se les unió Isabella Echeverri, tres de las jugadoras que presuntamente habrían sido vetadas en la selección nacional por sus exigencias en pro al fútbol femenino en el país.

La mediocampista compartió en su perfil de Instagram algunas fotografías de lo que fue el título de la selección Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Allí la jugadora expresaba el orgullo que significa para ella portar la camiseta del equipo ‘cafetero’ y lamenta que su ilusión de levantar una copa en su país y frente a su familia se vio desvanecida tras la ausencia de su nombre en la convocatoria realizada por el entrenador Abadía.

Pese a ello, Isabella Echeverri aseguró que apoyará a las jugadoras que representarán al país y que buscarán darle al país la primera Copa América Femenina. Este fue el mensaje completo publicado por la deportista:

“Nunca fui tan feliz en una cancha de fútbol como cuando me puse la camisa de la selección Colombia.

Se me acaba la ilusión de poder levantar la copa frente a mi familia y mi tierra querida. Se acaba un sueño con la tranquilidad de que hice todo lo que estaba en mis manos para volver a estar ahí.

La historia sigue y me aseguraré de tener sueños más grandes que cumplir con mi país. Todo a su tiempo..

A mis compañeras, amigas y demás integrantes de la selección 🇨🇴: están preparadas para levantar esa copa en casa. Sean muy felices y jueguen con la ilusión de la primera vez. Es el momento de ganar.

¡Estoy segura que Colombia entera se va a enamorar de sus mujeres futbolistas!”

Tras la publicación varias jugadoras desde la concentración de la selección Colombia enviaron un mensaje de apoyo a Echeverri. La goleadora del equipo Catalina Usme le pidió no perder la ilusión por volver a vestir los colores de la tricolor, entre tanto Leicy Santos dijo que extrañará a la ex jugadora del Sevilla y que una de sus motivaciones será la mediocampista. Por último, otra de las referentes, Daniela Montoya, le aseguró que el fútbol les dará la oportunidad de volver a compartir en la concentración de la selección.

A los mensajes se unieron algunas jugadoras de selecciones sudamericanas como el de Deyna Castellanos, figura de la selección de Venezuela y reciente fichaje del Manchester City de Inglaterra, quien le expresó su admiración “eres muy grande”. Además, del publicado por Yanara Aedo de la selección de Chile, ex compañera de la jugadora en el Sevilla y con larga trayectoria en el fútbol internacional, “La mejor de todas mi gordi!”.

La Copa América iniciará el próximo viernes 8 de julio con el partido entre Bolivia vs. Ecuador a las 4 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero. Luego será el turno de Colombia ante Paraguay en el mismo escenario pero a las 7 de la noche, quien descansará en el Grupo A será Chile. En el Grupo B, la primera fecha se llevará a cabo en el estadio Centenario de Armenia y será entre Uruguay vs Venezuela y Brasil vs Argentina.

