El factor político que mantiene detenida la trasferencia de Miguel Borja a River Plate

La situación económica que atraviesa argentina no pasa desapercibida en el fútbol, pues la crisis que afronta el país del sur ha complicado diferentes operaciones financieras que tienen que ver con dólares. Desde la semana pasada se ordeno el cierre del Banco Central en relación a transacciones con la moneda extranjera hacia el exterior, pues la falta de esa divisa ha incrementado la problemática en dicho país, y aunque muchos consideraban que esta situación afectaba únicamente al empresariado, los equipos también han tenido que cesar sus actividades en pleno mercado de fichajes.

La salida del ministro de Economía argentino del cargo y arribo de una nueva funcionaria, han hecho que los procedimientos de prorroguen aún más. Hace algunos días River Plate aprobó la transacción, y acordó con Junior y Palmeiras la transferencia de Miguel Ángel Borja, sin embargo, todo se pausó durante el fin de semana luego del cierre bancario, no obstante, el equipo de Núñez tendrá que buscar soluciones perentorias, pues los planteles tienen hasta el 7 de julio para inscribir jugadores.

La mofa de la ministra

La recién posesionada ministra de Economía argentina, Silvana Batakis, habló ante los medios sobre las nuevas medidas que afrontará dicho país en relación a la crisis económica y restricción de operaciones financieras. Batakis expresó diferentes concetos en C5N y al final de la entrevista lanzó un pequeño chiste sobre el equipo del que es hincha y su eterno rival. Pues según ella, todos los dólares disponibles irían ha Boca y no le permitiría a River fichar a Borja.

El periodista le preguntó a Batakis si seguiría asistiendo al estadio y la mujer le recordó que era hincha de Boca, señalando: “por supuesto, cuando sea presidenta de Boca te invito”, de igual forma, de manera jocosa expuso que todos los dólares habilitados, estarían al servicio de Boca y no para River, pues sostuvo: “no, por supuesto que no, eso es seguro que no, todo para Boca”.

La operación de Borja

La negociación se habría cerrado en 6.5 millones de dólares en tota, sin embargo, dicha cifra habría sido dividida en diferentes partes. Inicialmente, la oferta parcial se tasó en 3.5 millones de dólares que recibiría el Atlético Junior de Barranquilla, sin embargo, es importante tener en cuenta que los derechos del jugador estaban divididos entre el conjunto barranquillero y Palmeiras de Brasil.

Además de los tres millones y medio, River Plate le pagaría 2 millones de dólares al onceno brasileño y añadiría a la operación un millón adicional, configurándose finalmente en un movimiento de más de seis millones de dólares, cifra osada que dejó ver el importante esfuerzo del conjunto de la banda cruzada para hacerse con los servicios del colombiano.

Por ahora se espera la confirmación oficial de equipo argentino y la solución del contratiempo económico, pues Borja tendrá que viajar a Buenos Aires para presentar los exámenes médicos y estampar su firma en el contrato. La trasferencia tomó más forma aún luego de la particular publicación del atacante en sus historias de Instagram, en donde cita: “El Tiempo de Dios es perfecto”, en los últimos días el jugador estuvo en un live con sus compañeros y expresó su sentir de agradecimiento con la hinchada rojiblanca.

