Rodar por los Pirineos, la prueba de Egan Bernal para volver a competir

Egan Bernal podría llegar a competir este año.

Durante estos días y las próximas semanas se estará disputando el Tour de Francia 2022, certamen que cuenta con un solo colombiano como campeón: Egan Bernal, 2019. Pero en esta edición, luego del fuerte accidente que sufrió a principios de este año, el pedalista del Ineos quedó por fuera de las competencias, aunque viajó con su equipo y ha estado entrenando en suelo europeo.

De hecho, se conoció que este martes 4 de julio el velocista zipaquereño será parte de un campamento de entrenamiento en la altura de Andorra, donde estará bajo la observación de sus directores y en compañía de algunos compañeros de equipo.

De acuerdo con declaraciones del portal deportivo CyclingNews, Bernal tiene pensado realizar trabajo sobre los Pirineos hasta el próximo 25 de este mes, fecha que tiene concretada para encontrarse con las directivas del equipo británico para determinar si está listo para volver a competir.

Cabe resaltar que la última carrera oficial en la que estuvo Egan Bernal fue en noviembre del 2021, justo antes de confirmar la renovación del contrato con el Ineos hasta el año 2026. Fue el Critérium del Giro de Italia en Dubái y terminó en la segunda posición, detrás de Peter Sagan, quien hoy se encuentra en el Tour defendiendo los colores del Total Energies.

Hasta la fecha ni desde el equipo inglés ni el pedalista colombiano han dado declaraciones sobre las posibilidades de volver a competir. Por otro lado, Ciro Scognamiglio, periodista de la Gazzetta dello Sport, aseguró que este entrenamiento en Andorra es parte del plan para regresar a las carreras a inicio de agosto.

“Una opción sobre la mesa para volver puede ser Vuelta Burgos (2-6 agosto), pero aún está por decidir”, completó Scognamiglio. La decisión final dependerá de los resultados obtenidos en el campamento que compartirá con Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Laurens de Plus y Ethan Hayter.

De hecho, hace unos días, el campeón del Tour de Francia de 2019, a través de su cuenta de Twitter, contó que se quedará en Europa para estar en un campamento de entrenamiento. “A veces uno tiene que hacer sacrificios en esta vida. Mañana viajaba a Colombia a visitar a mi mamá, que tiene cáncer; ella es la persona más importante para mí, pero decidí quedarme a hacer un training camp con mi equipo en Andorra”, trinó Bernal.

El avance de Egan en su recuperación

Para muchos la recuperación de Bernal ha sido bastante buena, por lo que no se descarta que realmente el cundinamarqués esté buscando la carrera ideal para volver a ponerse un dorsal y empezar a tomar ritmo de competencia.

Desde hace casi un mes Egan ha estado en Europa ultimando detalles sobre su rehabilitación, además de volver a entrenar con algunos de sus compañeros de equipo, lo cual permite inferir que al menos ya hay un acondicionamiento para seguir el paso a otros corredores.

El equipo por su parte ha manifestado que por ahora no hay nada planeado de cara a que su corredor estrella pueda aparecer en la lista de alguna de las siguientes competencias; no obstante, han confirmado que la idea del cafetero es poder correr antes de que se acabe la temporada 2022, pero reiteraron que no hay ningún plan por ahora.

Vale recordar que aunque el médico que trató a Bernal comentó que para finales de mayo ya podría volver a competir dado que ya se había recuperado de sus lesiones de espalda, entre otras, pues fueron más de 20 huesos rotos los que le encontraron al ciclista de Zipaquirá, la escuadra Ineos Grenadiers quiere llevar el proceso de recuperación completo con el pedalista esperando no correr riesgos de una lesión más complicada por alguna precipitación.

Algo que se podría descartar para esta temporada es que pueda estar en alguna de las competencias de tres semanas que quedan por disputarse, como lo es la Vuelta España, la cual era una de sus dos principales objetivos para el año en curso, pero tendrá que esperar por lo menos una temporada más para enlistarse en ellas.

SEGUIR LEYENDO: