Los deportistas referentes que cumplieron en los Juegos Bolivarianos

Según la encuesta de Ipsos para Apoyo Consultoría, dos de cada tres peruanos no tiene mucho optimismo que el país crezca con el actual régimen.

“Paro de transportistas se acata en un 80% en Lima y Callao”, asegura la Cámara de Transporte Urbano

Ricardo Pareja, presidente de la CTU, sostuvo que en diversos puntos de Lima varios gremios de transporte no laboraron y no lo harán hasta que no se de solución a sus demandas.