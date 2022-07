“La MLS está creciendo mucho, los estadios, los centros deportivos, los jugadores que están viniendo son top”: Cucho Hernández

El delantero espera tener una campaña en la MLS. Tomado de @cuchohernandez

El delantero colombiano Juan Camilo Cucho Hernández dejó las filas del Watford FC de la Premier League para recalar en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, en donde jugará para el Columbus Crew que pagó, por el ex América de Cali, una cifra cercana a los 9 millones de euros, siendo la compra más cara de la franquicia norteamericana en toda su historia.

El nuevo destino del Cucho Hernández generó todo tipo de reacciones, dado que muchos aficionados cuestionan la decisión del delantero de 23 años por fichar por el conjunto de la MLS, siendo que creen que esté es un retroceso en su carrera futbolística tras varios en el Viejo Continente, en donde no pudo consolidarse en los equipos por los que paso.

El pasado viernes el atacante pereirano fue presentado oficialmente en su nuevo club y dejó claro que para él no es un dar un paso atrás el fichar por un club del balompié norteamericano.

“No es un retroceso. La MLS está creciendo mucho, los estadios, los centros deportivos, los jugadores que están viniendo son top y creo que es una liga muy competitiva y quiero venir a hacer el mejor trabajo y marcar muchos goles”

Del mismo modo, el exjugador del Getafe de España, manifestó que le llamó la tención el proyecto que le ofrecieron en el Columbus Crew que mostró desde el principio de las negociaciones un alto interés en hacerse con sus servicios.

“Me gustó mucho el proyecto, me encantó el interés que tenían de que yo viniera aquí y estoy muy feliz. Las instalaciones, el estadio, todo es top y espero ser muy feliz aquí. El proyecto y el interés que había sobre mí y saber que era el fichaje más caro, me hizo tomar la decisión de venir. Me siento muy valorado y espero recompensar todo lo que han hecho por mí dentro del campo”.

Al delantero también le consultaron sobre la selección Colombia, de la que hizo parte en el último partido amistoso en el que la Tricolor se midió a su similar de Arabia Saudita, a la que superó por la mínima diferencia con gol de Rafael Santos Borré. “El sueño de estar en la selección sigue intacto, sé que con el buen trabajo del equipo y mi aporte, podré estar en la Selección y cumplir el sueño de estar ahí cada vez que me llamen”.

El debut de Juan Camilo Hernández con la camiseta del Columbus Crew será el próximo 9 de julio ante el Chicago Fire en condición de visitante, dado que el mercado de transferencias en la Major League Soccer abre el 7 del presente mes. En la actual campaña en la liga estadounidense, los America’s Hardest Working, ocupan la novena posición de la Conferencia Este con 22 puntos a dos de los puestos de play-off.

En la última temporada con el Watford FC de Inglaterra, Cucho Hernández disputó un total de 28 partidos en los que se reportó en la red contraria en 5 oportunidades y dio 3 asistencias. El gol que le marcó al Arsenal por la fecha 28 de la liga inglesa fue escogido como el mejor de la campaña de los Hornets.

