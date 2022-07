El entrenador argentino que suena para dirigir al Deportivo Cali tras la salida de Rafael Dudamel

Melgar igualó 0-0 ante Deportivo Cali en su último partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Luego de confirmarse la salida del entrenador venezolano Rafael Dudamel del Deportivo Cali, son varios los nombres que suenan tomar el cargo en la dirección técnica en el cuadro Azucarero, que tendrá un juego crucial el próximo miércoles 6 de julio por los octavos de final de la Conmebol Suramericana ante el Melgar de Arequipa, en condición de visitante.

Cabe recordar que el juego de ida en el Palmaseca entre ambas escuadras quedó en tablas y para el duelo en Perú, el Deportivo Cali estará dirigido por Ítalo Cervino, quien será asistido por Daniel Collazos; como preparador físico estará a cargo Mauricio Guzmán.

La incertidumbre ronda por las toldas del Deportivo Cali, que por común acuerdo dio por terminado su vínculo contractual con Rafael Dudamel tras algunos desencuentros por la contratación del jugador ítalo Montaño, que según expresó el DT no fue un fichaje que él pidió.

“Lo sentí como un irrespeto, como algo que no correspondía al manejo del Deportivo Cali, porque se puede tener una crisis financiera, pero yo creo que la grandeza para manejar un equipo como el Deportivo Cali, esos fueron procedimientos que no correspondían al club. Me sentí claramente irrespetado y no correspondía además con la mucha, regular o poca comunicación que veníamos teniendo por momentos”, expresó Dudamel.

“No conozco a Ítalo, no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir las condiciones del futbolista, porque no lo conozco. Son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica. Pero bueno, son las cosas que pasan que muchas veces te invitan a reflexionar”, agregó.

Le puede interesar: Hinchas de Millonarios increpan a en Enrique Camacho por la falta de refuerzos

Ahora, las directivas del cuadro caleño piensan en el reemplazo de Dudamel para afrontar la Liga BetPlay Dimayor II, en la que esperan ser protagonistas luego de la decepcionante campaña en el primer semestre en el que no pudieron clasificar a los cuadrangulares finales.

Un viejo conocido está entre los opcionados para tomar las riendas del Deportivo Cali, se trata el argentino Cristian Nasuti, que hizo parte del equipo que consagró campeón en 2015 y que actualmente se desempeña como director deportivo del Club de Fútbol Lorca Deportiva de la tercera división del fútbol ibérico.

Durante una entrevista con el programa El VBAR de Caracol Radio, el exdefensor de River Plate habló de la chance para asumir la dirección técnica del Cali. “Soñar sí, me encantaría, es uno de los clubes que le tengo mucho cariño y sentimiento y poder dirigirlo me encantaría. Hace dos años vengo dirigiendo en España y tengo muchas ganas de arrancar en la profesional y poder tener la oportunidad”.

“Es un honor estar ternado entre los posibles, sería para mí un honor cumplir un sueño y tener una oportunidad única de mostrar mi capacidad y más en un club en el que viví cosas únicas”.

Del mismo modo, el argentino manifestó que luego de colgar los guayos en 2019 ha venido preparándose de la mejor manera para cuando le llegué la oportunidad de ponerse en buzo de entrenador. “Después de mi retiro me dediqué a capacitarme, más allá de los cursos de entrenador que dan una información, pero lo importante es la práctica, me dediqué a viajar, ir a entrenamientos de equipos, visitar a entrenadores que tuve, ver metodologías de entrenamiento, y después llevé a la práctica como entrenador con juveniles y el último año con el primer equipo”.

SEGUIR LEYENDO: