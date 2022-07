“Yo quería que fuera otro colombiano el que pudiera dirigir a la selección”: Bernardo Redín

El asistente de Reinaldo Rueda habló de lo que faltó para ir Catar 2022. Tomado de @bernardoredinoficial

La selección Colombia será una de las grandes ausentes de Catar 2022 tras fracasar en las eliminatorias bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, que falló en su segundo intento con el combinado nacional en clasificar a una copa del mundo, por lo cual tuvo que dar un paso al costado y dejar la vacante que fue tomada por el argentino Néstor Lorenzo.

En 2021, Reinaldo Rueda junto con su cuerpo técnico, llegó a la Tricolor con muchas expectativas tras su paso sin pena ni gloria por la selección de Chile, pero con la esperanza de enderezar el camino de la selección y de apaciguar los ánimos tras las goleadas ante Ecuador (6-1) en Quito y Uruguay (3-0) en Barranquilla.

Su debut fue con un contundente 3-0 en Lima ante Perú y posteriormente igualaría a dos tanto con Argentina en Barranquilla luego de ir abajo en el marcador, lo que dejó buenas sensaciones de cara lo que se venía para la selección Colombia.

En la Copa América el equipo vino de menos a más, sin James Rodríguez, Colombia se quedó con el tercer lugar del certamen y todo indicaba que el Reinaldo Rueda había encontrado el equipo para afrontar el remate de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Le puede interesar: El Melgar de Néstor Lorenzo se coronó campeón de la primera fase fútbol del peruano

No obstante, la selección Colombia se quedó por fuera de la cita mundialista tras una penosa presentación en las clasificatorias, en la que acumuló siete partidos sin anotar gol, y cedió puntos de local, lo cual fue un factor determinante para consumar el fracaso de Reinaldo Rueda.

El exjugador de la selección Colombia, Bernardo Redín, quien ha trabajado durante varios con Reinaldo Rueda, habló para el programa El Carrusel Deportivo de Caracol Radio, de lo que fue paso por el combinado nacional.

En primer lugar, Redín remarcó que las opciones se crearon, pero faltó la pulseada final para convertir el gol que fue el detonante que condenó a Colombia en su aspiración por clasificar a su tercer mundial consecutivo y séptimo en la historia.

“Todos queríamos ir al Mundial, pero nosotros tenemos nuestro balance, nuestra retroalimentación, nosotros no vamos al Mundial o al repechaje de un Mundial por no haber marcado un gol en siete partidos, pero si Colombia no hubiera creado las opciones de gol, está bien, si nosotros no hubiéramos ubicado los jugadores que son de la mitad de cancha para arriba”, explicó.

Y agregó: “No es por funcionamiento, nosotros no estábamos, si hubiéramos metido un gol en esos siete partidos que no marcamos, hubiéramos ido al repechaje... Perú fue al repechaje con menos goles que nosotros, no es fácil de explicar”.

Por otro lado, Bernardo Redín recalcó que le hubiese gustado que el reemplazo de Reinaldo Rueda en la Tricolor fuera un entrenador nacional en lugar del argentino Néstor Lorenzo. “Yo quería que fuera otro colombiano el que pudiera dirigir a la selección”.

Asimismo, el vallecaucano reveló que estuvo cerca de tomar las riendas del cuadro Azucarero, pero que por sus compromisos laborales de ese momento rechazó el ofrecimiento. “Cuando estábamos en Chile tuve un ofrecimiento del Deportivo Cali, eso fue antes de la llegada del profe Arias. Yo estaba con la Selección Sub-23 y estaba muy cerca el Preolímpico en el país, yo pienso que no era el momento”.

SEGUIR LEYENDO: