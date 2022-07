El gringo amargado y la señora que le regaña el hijo, Marcela Reyes se queja de sus vecinos

Marcela Reyes, DJ colombiana. Foto: Instagram @marcelareyes

Desde sus redes sociales Marcela Reyes ha hablado de todos los aspectos de su vida: sentimentales, laborales, familiares, polémicas, anécdotas y la lista podría seguir ampliamente. Ahora, por ejemplo, se refirió a sus vecinos, pues hay un par que no le caen mucho en gracia aparentemente.

Desde sus Historias en Instagram, la DJ comenzó por halagar a los vecinos que viven en el lado izquierdo de su casa, pero no pudo decir lo mismo de quienes están ubicados en la zona derecha. Incluso, a uno de ellos lo bautizó como el gringo amargado; por otro lado, le disgustó la actitud de una mujer que regaña a su pequeño hijo Valentino cada vez que sale a montar bicicleta por el lugar.

“Los del lado izquierdo son una bacanería, la verdad. A veces hasta ponen música buena, se enrumban y yo soy desde el baño, por allá: juemadre, que me invitaran... pero justo los dos vecinos que tengo a mi lado derecho, el de enseguida es un gringo amargado, que las dos únicas rumbas que yo he hecho acá en mi casa me echa la policía, se enoja, se para en la puerta, bueno, el gringo amargado”, sostuvo.

Posteriormente, la también empresaria se refirió a la vecina que regaña a su hijo, a quien incluso tuvo que reclamarle por el tema.

“Resulta que ya en varias ocasiones las nanas me contaron que cuando Valentino sale a montar bicicleta, sale una señora y lo regaña... Cada que Valentino salía por acá, ella salía que -ese niño se estaba riendo muy duro- ¿uno cómo le dice a un niño de cuatro años cuando sale a montar bicicleta que no se ría o que no hable?”, concluyó.

Talismán, la nueva canción de B King que está dedicada a Marcela Reyes:

Entre los quehaceres musicales del cantante urbano figura por estos días el lanzamiento de ‘Talismán’, precisamente la canción salió al mercado el 1 de julio y está dedicada a su esposa, Marcela Reyes. De este modo, desde sus Historias en Instagram B King comentó en su momento sobre su nuevo tema: “Esta historia es bien bonita, la historia de Talismán, porque la quise dedicar a Marcela, la letra es para ella... apoyen bastante a Talismán, es de ustedes”.

Y, hablando precisamente de la letra de ‘Talismán’, B King comienza interpretando frases como: “Tú eres mi amuleto, eres mi talismán, eres la bendición que me mandó Dios”.

Ante tal dedicatoria, Marcela Reyes reaccionó y en sus redes sociales publicó un fragmento del videoclip y sobre las imágenes redactó: “Él es un ángel que puso Dios para recompensarme y saben que se pasó porque es más de lo que yo pedí”.

Marcela Reyes reacciona a la canción que B King le dedicó. Foto: Historias de Instagram @marcelareyes

En otras Historias de Instagram, la DJ también describió la canción como “divina”, incluso, la conmovió hasta las lágrimas. Vale recordar que, Reyes y B king se casaron a principios de año, pero el cantante urbano no es el padre de Valentino, su progenitor es DJ Exotic.

