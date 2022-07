“Puede ser una estrategia”: María Fernanda Cabal y otros políticos reaccionan a la posible muerte de Iván Márquez

Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", líder de una de las disidencias de las FARC, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Este 2 de julio se dio a conocer que ,en medio de una enfrentamiento entre bandas criminales, el jefe de la Segunda Marquetalia y exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Iván Márquez, habría sido dado de baja en un atentado en territorio venezolano.

Las autoridades tratan de esclarecer los hechos para determinar que fue lo que sucedió y si efectivamente el prófugo de la justicia falleció en Venezuela. Una de las hipótesis que se contempla es que este ataque haya sido en represalia por la muerte de alias Gentil Duarte, otro de los líderes de las disidencias, pero de un grupo que está en contra de la segunda Marquetalia.

Reacciones

Acerca de la muerte de la cabecilla, en un evento en el que se encontraba participando el presidente de la República de Colombia, Iván Duque señaló que aún se está investigando lo sucedido y aseguró que el paradero de antiguo líder de las Farc era Venezuela, donde era protegido por Nicolás Maduro.

“Son informaciones que se están verificando, estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información. Obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente”, aseguró el mandatario nacional.

“Él estaba en Venezuela, estaba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro, esto lo sabe el mundo entero”, Iván Duque

El jefe de Estado había dicho que no dejaría ingresar a Nicolás Maduro al país, como presidente de Venezuela, en la posesión del presidente electo, Gustavo Petro. “No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido, por mí, como presidente legítimo de Venezuela. Y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela en territorio colombiano. Cuando yo deje la presidencia, ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él”, dijo.

Más tarde, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló:

“La información que tenemos es la que ha salido en los medios de comunicación y las fuentes que señalan en la que una presunta confrontación de las diferentes facciones de las disidencias de las FARC, eso es lo que hubiera podido suceder”.

Y agregó: “No tenemos ninguna información adicional, sabemos que estaba en Venezuela y que a lo largo de estos últimos meses había estado buscando salir de Venezuela, era la información que teníamos por fuentes de Inteligencia”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal pronunció en su cuenta de Twitter: “Hasta no ver, no creer. Puede ser una estrategia para que siga delinquiendo desde allá, mientras sus pares hacen política”.

De igual manera, Cabal manifestó: “Celebramos 14 años de la Operación Jaque, que permitió traer a la libertad a 15 secuestrados que estaban en poder de los terroristas de las FARC. Hoy celebramos la hazaña de nuestras gloriosas Fuerzas Militares. A ellos todo el honor y la gratitud”.

La senadora publicó en su cuenta sobre la muerte de Iván Márquez. Foto: Twitter @MariaFdaCabal

Por otra parte, el excandidato presidencial Enrique Gómez, destacó en sus redes sociales que, “con la posible muerte de Iván Márquez se acaban décadas de delincuencia y de impunidad”. Luego pidió: “Hagamos un ejercicio de memoria histórica. Prontuario de Iván Márquez: 132 ordenes de captura y 28 condenas más 66 medidas de aseguramiento, solo hasta el año 2012. El delincuente de las FARC con más deudas con la justicia”.

El excandidato comentó sobre la muerte de Iván Márquez. Foto: Twitter @Enrique_GomezM

Otro político que reaccionó ante el acontecimiento fue el representante a la Cámara, Cesar Lorduy, quien publicó en sus redes sociales: “De confirmarse la muerte de ‘Iván Márquez’, sería el quinto líder de las disidencias asesinado en ese país, después de Miguel Botache o ‘Gentil Duarte’, Henry Castellanos o ‘Romaña’, Hernán Darío Velásquez o ‘El Paisa’ y Seuxis Pausias Hernández Solarte o ‘Jesús Santrich’”.

Cesar Lorduy habla sobre la muerte de Iván Márquez. Foto: Twitter @clorduy

