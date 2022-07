Junior FC renovó el contrato de Luis ‘Cariaco’ González y arruinó la llegada del jugador a Millonarios FC

Luis ‘Cariaco’ González, una de las figural del Junior de Barranquilla. (Cortesía Dimayor)

Junior FC sigue preparando su plantel para el segundo semestre del fútbol colombiano, esto bajo la rigurosa observación del entrenador Juan Cruz Real. El equipo barranquillero aseguró la continuidad de una pieza clave en los últimos semestre, el volante Luis ‘Cariaco’ González quien aunque alcanzó a estar algunos días sin contrato acordó su continuidad en el equipo ‘rojiblanco’ por dos años más.

La noticia fue confirmada por el periodista de ESPN, Julián Capera quien además informó que el contrato tendrá un aumento por objetivos cumplidos y que se extenderá hasta junio 30 de 2024. Con el ‘tiburón’ ha disputado 118 partidos, ha anotado 21 goles y ha aportado ocho asistencias. Además, ha tenido la oportunidad de celebrar el título de la Liga Colombiana en el apertura del 2018 y del 2019, así como el de la superliga colombiana en 2020. ‘Cariaco’ ha jugado Caracas, Deportivo La Guaira, Mineros de Guayana, Dallas FC y Monagas .

Quien no celebra la noticia es Millonarios FC, luego de que hubiera iniciado diálogos con el volante para hacerse a los servicios del jugador venezolano. Este hubiera sido el tercer refuerzo del plantel ‘embajador’ para el segundo semestre del 2022. El primero fue el delantero, ex Cortuluá, Luis Carlos Ruíz quien anotó 11 goles en la temporada con el equipo ‘corazón del valle’. El otro jugador es el manizaleño Israel Alba, quien rescindió su contrato con La Equidad para sumarse al plantel que es dirigido por Alberto Gamero.

Por su parte, Junior ha sumado dos nombres nuevos para lo que será la segunda parte de la temporada. El primero fue el defensor César Haydar quien regresó del fútbol de Brasil tras no poder sumar muchos minutos por sus constantes lesiones. Al jugador formado en el club barranquillero se suma el argentino Iván Rossi quien llega proveniente del fútbol europeo, más precisamente del Club Sport Marítimo de Portugal. El mediocampista fue confirmado por el equipó luso en su web donde informa que la transferencia se da de manera definitiva.

Iván Rossi, nuevo jugador de Junior FC

Rossi sería el remplazante natural de Fabián Ángel, quien migró a New Old Boys de Argentina, allí compartirá con el también ex Junior FC, Willer Ditta. En su despedida, el joven jugador agradeció a las directivas por la oportunidad de debutar en el fútbol profesional y que espera volver para levantar un nuevo título con el equipo del que es hincha:

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Para Junior que me abrió las puertas me ayudó a crecer a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional, por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje de momentos únicos de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no a ver podido conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz por que desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada juniorista”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Otro de los jugadores que podría llegar al equipo de la costa caribe de Colombia sería el brasilero Francisco da Costa Aragão. Actualmente milita en el Bolívar de Bolivia, en donde es goleador anotando 13 goles en 20 partidos. Sin embargo, la disputa por el delantero sería con Atlético Nacional quien estaría detrás del jugador con el fin de defender el título conseguido en el primer semestre.

