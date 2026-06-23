Colombia

María Fernanda Cabal defendió a James Rodríguez y Luis Díaz por acción de tutela en su contra: “¿Qué clase de jueces estamos formando?”

La excongresista que renunció al Centro Democrático y respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta de elecciones, reprochó la aceptación del recurso interpuesto en Bogotá por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga el 16 de junio de 2026

Guardar
Google icon
créditos @mariafernandacabal/IG | @fcfseleccioncol/IG
La polémica se conoció en la previa del juego entre la selección Colombia y República Democrática del Congo la noche del martes 23 de junio de 2036 a las 9:00 p. m. en el estadio de Guadalajara, válido por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026 - créditos @mariafernandacabal/IG | @fcfseleccioncol/IG

Luego de que un juzgado de Bogotá admitió una tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol por una presunta “traición a la patria”, una de las primeras voces de la política nacional que se pronunció, en defensa de las dos estrellas de la selección Colombia que disputan la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue la excongresista María Fernanda Cabal.

Este trámite inicial que no supone una decisión de fondo abrió un proceso judicial ligado a una imagen difundida en redes sociales, y atribuida después a herramientas de inteligencia artificial. Por este motivo Cabal cuestionó la idoneidad de los togados detrás de la aceptación del recurso legal.

PUBLICIDAD

“¿Qué clase de jueces estamos formando en Colombia? Cómo admiten una tutela contra dos glorias del fútbol como James Rodríguez y Lucho Díaz que están representando al país en el Mundial?" inició la publicación de la exsenadora del Centro Democrático.

Más adelante, Cabal dejó estos cuestionamientos a raíz de la aceptación del recurso: “¿Tutela por traición a la Patria? Por una foto - montaje con IA. Dónde está el criterio de ese juez?”

- crédito @MariaFdaCabal/X
Cabal compartió el mensaje la mañana del martes 23 de junio vía X - crédito @MariaFdaCabal/X

Mientras el expediente avanza, los dos futbolistas siguen concentrados con la Selección Colombia en Guadalajara, México, donde preparan su próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la noche del martes 23 de junio a partir de las 9:00 p. m. con República Democrática del Congo.

PUBLICIDAD

La acción fue radicada el 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga y quedó en manos del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, en Bogotá. Como parte del trámite, el despacho pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) los datos de notificación de los jugadores para avanzar con la comunicación formal.

El caso fue dado a conocer por el periodista Javier Hernández Bonnet (de Noticias Caracol), que explicó el requerimiento hecho a la federación.

“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria”, señaló el reconocido comunicador.

James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia mientras avanza el trámite judicial en Bogotá. - crédito Luisa González/Reuters
James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia mientras avanza el trámite judicial en Bogotá. - crédito Luisa González/Reuters

La tutela fue admitida por requisitos formales y no por una decisión sobre el fondo

Según explicó El Tiempo luego de consultar a varios abogados, en Colombia las acciones de tutela deben admitirse cuando cumplen los requisitos mínimos de forma, incluso si el contenido de la solicitud no muestra un sustento jurídico sólido.

La admisión, por eso, no significa que el juez haya establecido responsabilidad alguna ni que exista una conclusión sobre los hechos denunciados.

Ese punto resulta central en este caso, porque en la solicitud no se habría definido con claridad cuál derecho fundamental estaba siendo vulnerado.

En este tipo de procesos, esa identificación es uno de los elementos que puede incidir en la decisión final del juez.

La tutela, habría sido presentada de manera verbal. Su origen está en una imagen que circuló en redes sociales y en la que supuestamente los jugadores hacían un gesto asociado a una campaña política del candidato Abelardo de la Espriella.

Más tarde se conoció que esa imagen habría sido generada con inteligencia artificial y que no existe confirmación sobre su autenticidad. Esa circunstancia quedó en el centro de la discusión sobre el sustento mismo de la acción.

La discusión pública se concentró en la imagen y en el contenido de la denuncia

Por su parte, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez cuestionó el contenido del audio con el que se radicó la tutela.

“Quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista. La salud mental hay que cuidarla. Seis minutos de una perorata somnífera e incoherente”, escribió Vélez en su cuenta de X.

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó públicamente el sustento de la acción judicial presentada contra los jugadores y la Federación. - crédito @velezfutbol/X
El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó públicamente el sustento de la acción judicial presentada contra los jugadores y la Federación. - crédito @velezfutbol/X

Mientras que Hernández Bonnet también sostuvo que al principio el caso fue leído como un asunto menor, pero terminó su curso formal ante un juzgado.

Esa secuencia explica por qué la controversia pasó de las redes sociales a una actuación judicial que ahora exige notificaciones y respuesta institucional.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido una declaración oficial sobre la tutela admitida en Bogotá.

Se espera que en las próximas horas se conozca su posición frente al requerimiento del juzgado y al avance del proceso, que se conoció en la antesala del segundo partido de la Tricolor en el grupo K y que podría sellar la clasificación de los colombianos a dieciseisavos de final.

Temas Relacionados

Mundial 2026Colombia vs. RD CongoAcción de tutelaMaría Fernanda CabalSelección ColombiaLuis DíazJames RodríguezTraición a la patriaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Iván Duque, María Fernanda Cabal y Alejandro Char se pronunciaron en X tras conocerse el nuevo informe del órgano electoral, donde ratificaron que en un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces

Así reaccionaron los políticos al nuevo informe de la Registraduría sobre el escrutinio electoral: “Petro e Cepeda, malos perdedores toda la vida”

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

La Secretaría de Ambiente pidió investigar presuntos delitos contra los recursos naturales y solicitó a la CAS abrir pliego de cargos, tras señalar hechos reiterados en áreas de especial importancia ecológica

Presunta falla en una planta de Ecopetrol provoca un vertimiento que llega a humedales de Barrancabermeja: eso denunció la Alcaldía

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

La víctima en Cancún fue identificada como Yuli Andrea Morales y dejó a dos hijas

Qué se sabe del crimen de una mujer colombiana en México: autoridades hablan de posibles vínculos a extorsión

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 23 de junio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”