María Fernanda Cabal defendió a James Rodríguez y Luis Díaz por acción de tutela en su contra: “¿Qué clase de jueces estamos formando?”

La polémica se conoció en la previa del juego entre la selección Colombia y República Democrática del Congo la noche del martes 23 de junio de 2036 a las 9:00 p. m. en el estadio de Guadalajara, válido por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026 - créditos @mariafernandacabal/IG | @fcfseleccioncol/IG

Luego de que un juzgado de Bogotá admitió una tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol por una presunta “traición a la patria”, una de las primeras voces de la política nacional que se pronunció, en defensa de las dos estrellas de la selección Colombia que disputan la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue la excongresista María Fernanda Cabal.

Este trámite inicial que no supone una decisión de fondo abrió un proceso judicial ligado a una imagen difundida en redes sociales, y atribuida después a herramientas de inteligencia artificial. Por este motivo Cabal cuestionó la idoneidad de los togados detrás de la aceptación del recurso legal.

PUBLICIDAD

“¿Qué clase de jueces estamos formando en Colombia? Cómo admiten una tutela contra dos glorias del fútbol como James Rodríguez y Lucho Díaz que están representando al país en el Mundial?" inició la publicación de la exsenadora del Centro Democrático.

Más adelante, Cabal dejó estos cuestionamientos a raíz de la aceptación del recurso: “¿Tutela por traición a la Patria? Por una foto - montaje con IA. Dónde está el criterio de ese juez?”

Cabal compartió el mensaje la mañana del martes 23 de junio vía X - crédito @MariaFdaCabal/X

Mientras el expediente avanza, los dos futbolistas siguen concentrados con la Selección Colombia en Guadalajara, México, donde preparan su próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la noche del martes 23 de junio a partir de las 9:00 p. m. con República Democrática del Congo.

PUBLICIDAD

La acción fue radicada el 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga y quedó en manos del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, en Bogotá. Como parte del trámite, el despacho pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) los datos de notificación de los jugadores para avanzar con la comunicación formal.

El caso fue dado a conocer por el periodista Javier Hernández Bonnet (de Noticias Caracol), que explicó el requerimiento hecho a la federación.

“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria”, señaló el reconocido comunicador.

PUBLICIDAD

James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia mientras avanza el trámite judicial en Bogotá. - crédito Luisa González/Reuters

La tutela fue admitida por requisitos formales y no por una decisión sobre el fondo

Según explicó El Tiempo luego de consultar a varios abogados, en Colombia las acciones de tutela deben admitirse cuando cumplen los requisitos mínimos de forma, incluso si el contenido de la solicitud no muestra un sustento jurídico sólido.

La admisión, por eso, no significa que el juez haya establecido responsabilidad alguna ni que exista una conclusión sobre los hechos denunciados.

Ese punto resulta central en este caso, porque en la solicitud no se habría definido con claridad cuál derecho fundamental estaba siendo vulnerado.

En este tipo de procesos, esa identificación es uno de los elementos que puede incidir en la decisión final del juez.

La tutela, habría sido presentada de manera verbal. Su origen está en una imagen que circuló en redes sociales y en la que supuestamente los jugadores hacían un gesto asociado a una campaña política del candidato Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Más tarde se conoció que esa imagen habría sido generada con inteligencia artificial y que no existe confirmación sobre su autenticidad. Esa circunstancia quedó en el centro de la discusión sobre el sustento mismo de la acción.

La discusión pública se concentró en la imagen y en el contenido de la denuncia

Por su parte, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez cuestionó el contenido del audio con el que se radicó la tutela.

“Quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista. La salud mental hay que cuidarla. Seis minutos de una perorata somnífera e incoherente”, escribió Vélez en su cuenta de X.

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó públicamente el sustento de la acción judicial presentada contra los jugadores y la Federación. - crédito @velezfutbol/X

Mientras que Hernández Bonnet también sostuvo que al principio el caso fue leído como un asunto menor, pero terminó su curso formal ante un juzgado.

PUBLICIDAD

Esa secuencia explica por qué la controversia pasó de las redes sociales a una actuación judicial que ahora exige notificaciones y respuesta institucional.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido una declaración oficial sobre la tutela admitida en Bogotá.

Se espera que en las próximas horas se conozca su posición frente al requerimiento del juzgado y al avance del proceso, que se conoció en la antesala del segundo partido de la Tricolor en el grupo K y que podría sellar la clasificación de los colombianos a dieciseisavos de final.