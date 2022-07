Ítalo Cervino será el remplazo de Rafael Dudamel en el partido por Copa Sudamericana ante Melgar

Ítalo Cervino reemplazará a Dudamel en el partido de Sudamericana ante Melgar. - Foto: Twitter Deportivo cali.

El 2 de julio, a través de un comunicado de prensa, las directivas del Deportivo Cali anunciaron que Rafael Dudamel finalizó su contrato. Esto se debe a que, luego de coronarse campeón de la Liga BetPlay 2021-II, en el primer semestre de este año el cuadro azucarero terminó en las últimas posiciones en el ‘todos contra todos’ del torneo local.

Ante la ausencia de director técnico, por medio de las redes sociales del club, se informó que Ítalo Cervino, quien tenía el cargo de asistente técnico, asumirá la dirigencia para el próximo partido del Cali, el cual será ante el Melgar por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Para el partido en Arequipa, Perú, el próximo 6 de julio contra FBC Melgar, el director técnico será el profesor Ítalo Cervino, el asistente técnico Daniel Collazos y el preparador físico Mauricio Guzmán”, se puede leer en el trino del Deportivo Cali.

Sobre la salida del entrenador venezolano, sin dar a conocer quién tomará las riendas para disputar partido del miércoles en la ciudad peruana de Arequipa, informó: “De mutuo acuerdo con el profesor Dudamel, a partir de la fecha, se da por terminado su contrato de trabajo con nuestra institución”.

A finales de 2021, el exguardameta de la selección vinotinto llegó al Cali -donde también fue jugador- y poco después se coronó campeón del torneo Clausura de ese año. “Agradecemos su invaluable aporte en la consecución de la décima estrella verdiblanca”, dijo el mensaje del Cali.

Antes de su último partido, Dudamel pidió un ejercicio de “autocrítica” al interior de un club que en 2022 cayó al sótano del Apertura tras la salida de buena parte de la nómina campeona. En la Copa Colombia los azucareros salieron de competencia prematuramente tras una vergonzosa derrota ante Fortaleza de la segunda división. Y por la Copa Libertadores también fueron eliminados, pero accedieron a la Sudamericana por ubicarse terceros en su zona detrás de Boca y Corinthians.

Además, se espera que el equipo anuncie al nuevo entrenador en los próximos días, ya que el segundo semestre de la Liga BetPlay dará inicio el jueves 7 de julio. El duelo de vuelta de la Copa Sudamericana será el miércoles, a las 7:30 p.m., hora colombiana.

Las palabras de Rafael Dudamel tras su salida del Deportivo Cali

Unas horas después del anuncio de la finalización de su contrato con el equipo caleño, el entrenador venezolano, en entrevista para Win Sport, confesó que no quería dejar su cargo mo director técnico. “Cuando terminó el partido con Melgar sentí en el ambiente del estadio, del camerino, que era el momento correcto para apartarme”, comenzó diciendo.

Y agregó que: Tengo tantos sentido de pertenencia con el club que no he querido ser un obstáculo para todo lo que podría ser Deportivo Cali. Para que todo fluya como corresponda. Hablé con el cuerpo técnico, reflexionamos, estuvo de acuerdo y me dio su opinión. No quería irme pero debía hacerlo”.

Además, habló sobre el presente del equipo: “Siempre va a haber comparación con el plantel campeón, con el de diciembre de 2021. Este es totalmente distinto, reestructurado. Fueron siete u ocho elementos que jerarquizaron el equipo, que marcaban una línea diferente de juego, que luego salieron y entonces no tiene comparación”.

