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Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

El cuadro de los “Leopardos” buscarán dar el golpe ante el cuadro “Cafetero” por la fecha 2 del grupo K

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República Democrática del Congo jugará el Mundial 2026 después de 52 años de ausencia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS-Foto de archivo
República Democrática del Congo jugará el Mundial 2026 después de 52 años de ausencia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS-Foto de archivo

El segundo partido de la selección Colombia será ante una de las revelaciones de la Copa del Mundo, este 23 de junio de 2026 en Guadalajara: República Democrática del Congo.

Los “Leopardos” llegan al estado de Zapopán luego de conseguir un empate histórico ante Portugal, ya que representó su primer punto en las Copas del Mundo, mientras que los “Cafeteros” sueñan con la clasificación a las instancias finales de la cita orbital de fútbol más importante del planeta.

A continuación, haremos un breve recuento de las tres figuras más destacadas, teniendo en cuenta que el equipo dirigido por el francés Sébastien Desabre llegaron a Houston (Texas, Estados Unidos) con la base de futbolistas que le dieron la clasificación histórica a los congoleños a esta cita orbital.

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Yoanne Wissa

El momento de celebración por parte de Yoanne Wissa al empatarle a Portugal en Houston-crédito Pedro Nunes/REUTERS
El momento de celebración por parte de Yoanne Wissa al empatarle a Portugal en Houston-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El delantero de Newcastle de Inglaterra debutó el 8 de octubre de 2020 en la derrota por 3-0 ante Burkina Faso en un partido amistoso.

En el juego reemplazó al delantero Nill de Pauw al minuto 51 de partido, y desde allí se consolidó como uno de los referentes en ataque de RD Congo, ya que disputó 39 juegos, y marcó 9 anotaciones, siendo la más importante la que marcó ante Portugal en Houston, el 17 de junio de 2026.

En lo que se refiere a la temporada 2025-2026, Wissa jugó con las “Urracas” (apodo del Newcastle) un total de 28 juegos en todas las competencias en 904 minutos, anotando tres goles y asistiendo en cuatro ocasiones.

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A continuación, estos son los detalles de sus goles con los “Leopardos” en su carrera deportiva:

  • 8 de octubre de 2020 - Amistoso internacional: 51 minutos y gol en el Burkina Faso 3-0 RD Congo
  • 25 de marzo de 2022 - Eliminatorias CAF Mundial 2022: 75 minutos y gol en el RD Congo 1-1 Marruecos
  • 15 de noviembre de 2023 - Eliminatorias CAF Mundial 2026: 76 minutos y gol en el RD Congo 2-0 Mauritania
  • 17 de enero de 2024 - Copa Africana de Naciones: 90 minutos y gol en el Zambia 1-1 RD Congo
  • 2 de febrero de 2024 - Copa Africana de Naciones -Cuartos de final: 84 minutos y gol en el Guinea 1-3 RD Congo
  • 8 de junio de 2025 - Amistoso internacional: 90 minutos y gol en el Madagascar 1-3 RD Congo
  • 5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias CAF Mundial 2026: 62 minutos y gol en el Sudán del Sur 1-4 RD Congo
  • 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias CAF Mundial 2026: 74 minutos y gol en el RD Congo 2-3 Senegal
  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 90 minutos y gol en el Portugal 1-1 RD Congo

Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka marcando a Rafael Leão-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Aaron Wan-Bissaka marcando a Rafael Leão-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Con un amplio recorrido en la Premier League de Inglaterra, siendo destacado en el Manchester United, el defensor de 28 años juega su primera Copa del Mundo con la ilusión de hacer un buen papel.

Wan Bissaka disputó 13 partidos en 1.149 minutos en todas las competencias, y se convirtió en una de las fichas fundamentales para la defensa del francés Sébastien Desabre, siendo clave en el juego de la clasificación a la Copa del Mundo a través del repechaje ante Jamaica, disputando los 120 minutos de dicho juego.

En lo que se refiere a su debut mundialista, estuvo 85 minutos ante Portugal en Houston en el empate histórico del cuadro de los “Leopardos”.

En lo que se refiere a la temporada 2025-2026, Wan Bissaka jugó en 27 encuentros, asistió en tres ocasiones en 2.204 minutos con West Ham.

Su debut con la selección absoluta de República Democrática del Congo se dio el 5 de septiembre de 2025 en un partido por las Eliminatorias CAF en la victoria como visitante por 4-1 ante Sudán del Sur.

Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe en acción defensiva a la hora de marcar a Cristiano Ronaldo-crédito Annegret Hilse/REUTERS
Axel Tuanzebe en acción defensiva a la hora de marcar a Cristiano Ronaldo-crédito Annegret Hilse/REUTERS

El debut de Axel Tuanzebe con la camiseta de RD Congo se dio el 6 de junio de 2024, en el empate a un gol ante Senegal en condición de visitante por las Eliminatorias Africanas camino al Mundial 2026.

Con un total de 14 partidos en 1.350 minutos. el defensor del Burnley de la Premier League de Inglaterra fue el gran héroe en el partido del repechaje mundialista ante Jamaica, al anotar el 31 de marzo de 2026 en el partido ante los jamaiquinos.

  • 31 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial FIFA 2026: 120 minutos y gol en el RD Congo 1-0 Jamaica

Además jugó los 90 minutos en su debut mundialista ante Portugal, el 17 de junio de 2026, en Houston.

Para hablar de su temporada 2025-2026, Tuanzebe disputó 16 partidos en 1.337 minutos en todas las competencias con el Burnley, anotando un gol durante la temporada 2025-2026 ante Tottenham.

  • 24 de enero de 2026 - Premier League de Inglaterra: 90 minutos y gol en el Burnley 2-2 Tottenham

Estadísticas generales de los futbolistas de RD Congo

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