Daniel Briceño envió mensaje a Petro sobre resultados de la segunda vuelta presidencial: “Entendemos cuál va a ser su caballo de batalla estos 4 años”

Daniel Briceño advirtió que las disputas internas debilitan al Centro Democrático frente al Pacto Histórico - crédito Colprensa

Daniel Briceño, congresista electo por el Centro Democrático y que respaldó a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial el 21 de junio, afirmó que el presidente Gustavo Petro “no” reconoce los resultados electorales y sostuvo que esa discusión no pasa por la Casa de Nariño, sino por la justicia, tras ser consultado por la eventual falta de reconocimiento de los escrutinios.

“Los resultados los reconocen los jueces y luego esa decisión la declara el Consejo Nacional Electoral”, dijo en una entrevista con Kien y Ke.

El representante electo aseguró que el mandatario “nada tiene que ver” con el proceso y anticipó que el tema marcará el pulso político del periodo. “Entendemos que si no ha reconocido la primera, no va a reconocer la segunda y entendemos cuál va a ser el caballo de batalla durante estos cuatro años”, afirmó Briceño.

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En esa línea, señaló cuál cree que será el argumento del Ejecutivo frente a la oposición durante el cuatrienio. “Y es decir, que lo robaron, que lo tumbaron”, dijo.

Daniel Briceño le habría respondido al presidente Gustavo Petro por su posición frente a los comicios del 21 de junio- crédito Daniel F. Briceño/Facebook

Briceño, elegido a la Cámara de Representantes, sostuvo que su postura se apoya en el rol de las autoridades judiciales. “Nosotros entendemos que estamos en manos de los jueces y a ellos nos debemos”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de trabajar con el Gobierno en algún ministerio, descartó esa alternativa y vinculó su decisión al mandato recibido en las urnas. “Acabo de ser electo en la Cámara de Representantes con la votación más alta de todo el país y tengo una responsabilidad con más de 265.000 electores que me dieron su confianza”, afirmó.

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Sobre su papel en el Congreso, dijo que acompañará la agenda legislativa y ejercerá control político sobre el Ejecutivo. “Allá estaremos juiciosos en el Congreso de la República ayudando a sacar la agenda y también ayudándole al Gobierno, pa’ que no se nos desfase, controlarlo y demás”, sostuvo.

Con 262.104 votos, escrutado el 99,87%, el exconcejal de Bogotá se convirtió en el candidato más votado de la jornada del 8 de marzo - crédito suministrado a Infobae Colombia

Quién es Daniel Briceño

Daniel Briceño es un abogado bogotano de 34 años con especialización en Derecho Público y una maestría en Análisis Político y Electoral. Antes de irrumpir en la política activa, trabajó en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo de Bogotá y fue parte del equipo del cabildante Emel Rojas, experiencia que moldeó su interés por la fiscalización del gasto público.

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Su apodo en redes sociales, Mr. Secop, resume su método: el uso sistemático del Sistema Electrónico de Contratación Pública para auditar procesos y denunciar presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno nacional. Esa labor lo convirtió en una figura de alta visibilidad antes incluso de ocupar un cargo de elección popular.

En 2024 debutó en la política electoral como concejal de Bogotá por el Centro Democrático, con cerca de 50.000 votos. Durante su paso por el cabildo distrital, ejerció control político sobre la administración de Carlos Fernando Galán y sobre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

Durante la jornada del 10 de marzo, el representante electo por Bogotá Daniel Briceño agradeció el apoyo de los ciudadanos en las urnas - crédito suministrada a Infobae Colombia

El 1 de diciembre de 2025 presentó su renuncia irrevocable al Concejo —efectiva desde el 4 de ese mes— para encabezar la lista de su partido a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones del 8 de marzo de 2026, una decisión que no estuvo exenta de polémicas por cuestionamientos sobre una posible inhabilidad.

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El resultado electoral superó cualquier proyección. Con 261.036 votos, Briceño no solo obtuvo la mayor votación individual entre todos los candidatos a la Cámara, sino que superó al senador más votado del país, Lidio García, del Partido Liberal, quien sumó 165.520 sufragios a nivel nacional.

Desde el 20 de julio de 2026 ocupará su curul en la Cámara para el periodo 2026-2030, con una agenda centrada en el control político a la contratación pública, propuestas de austeridad y el fortalecimiento de la educación a través de colegios en concesión.