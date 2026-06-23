Colombia

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

El comediante se pronunció en sus redes sociales para exponer su apoyo al seleccionado colombiano en la segunda fecha con miras a su clasificación a los dieciseisavos de final

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El humorista Piter Albeiro comparte su visión sobre el apodo de Bogotá - crédito @piteralbeiro/IG
El humorista Piter Albeiro pide que se centren en la Selección Colombia después de las elecciones - crédito @piteralbeiro/IG

Piter Albeiro pidió este 23 de junio dejar atrás el debate electoral y volcarse al fútbol, con la selección Colombia jugando esa noche ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026: “Necesitamos que Colombia gane hoy y nos pongan a discutir por goles, alineaciones y jugadores. 😅 Ya esto de candidatos, encuestas y votos ya pasó”.

El mensaje del humorista boyacense, nacido en Sogamoso como Ómar Alejandro Leiva, llegó horas antes del partido de la segunda fecha del Grupo K, programado para las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Akron de Guadalajara, México.

La Tricolor llega al encuentro con energía positiva tras vencer a Uzbekistán 3-1 en su debut mundialista, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

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Las reacciones a la publicación de Piter Albeiro no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Ya era hora de centrarnos en la Sele, ojalá ganen hoy”; “Vamos mi Colombia, ya vencimos el 21 y nos toca hoy”; “Pa’lante que nos comemos a los jaguares hoy”, entre otros.

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Piter Albeiro hizo solicitud con miras al Mundial 2026 después de finalizar la temporada electoral - crédito @PITERALBEIRO/X

La tensión política que quiere dejar atrás

El llamado de Piter Albeiro tiene un trasfondo directo: los últimos 24 días sacudieron el ambiente político colombiano con una de las contiendas presidenciales más polarizadas y reñidas de la historia reciente.

El 31 de mayo se celebró la primera vuelta, en la que Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,7% de los votos —más de 10,3 millones— frente al 40,9% del senador de izquierda Iván Cepeda.

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La diferencia entre ambos, inferior a 700.000 sufragios, anticipó una segunda vuelta extremadamente disputada.

El domingo 21 de junio, los colombianos regresaron a las urnas y De la Espriella se impuso con 12.937.333 votos (49,65%) contra 12.691.709 de Cepeda (48,71%), una diferencia de menos de 250.000 votos que marcó el margen más estrecho en la historia electoral reciente del país.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se distanciaron por 249.775 votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se distanciaron por 249.775 votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Cepeda no reconoció el resultado del preconteo como vinculante y anunció la impugnación de 33.000 mesas, lo que prolongó la tensión más allá del cierre de urnas.

El papel activo del humorista en la campaña

El tuit de este martes contrasta con la postura que Piter Albeiro mantuvo durante toda la campaña, en la que se involucró abiertamente. Tras la primera vuelta, el comediante utilizó sus redes para reiterar su respaldo a De la Espriella y lanzar críticas irónicas a otros candidatos. “Roy Barreras no aparece ya ni en Google”, escribió entonces, y en otra publicación cuestionó el escaso caudal electoral de Claudia López.

Semanas después, ante el llamado del productor musical José Gaviria para no confiarse de cara a la segunda vuelta, Piter Albeiro se sumó al mensaje con una meta concreta: “Jose, vamos por esos 15 millones de votos que nos devolverán la seguridad y el progreso de verdad”.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X
Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X

También defendió al candidato de la derecha durante el encontronazo de este con una periodista de Noticias Caracol, al escribir: “Ahora resulta que esa señora puede preguntar estupideces y todo el mundo la tiene que aplaudir?? Ahhhh bueno”.

Del mitin al estadio

Con el proceso electoral concluido y el presidente electo De la Espriella listo para asumir el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, el humorista apela al fútbol como punto de encuentro nacional.

Piter Albeiro acumula más de tres décadas en la comedia colombiana. Conocido por su paso en Sábados Felices del Canal Caracol, ostenta el récord Guinness de contar chistes durante 101 horas consecutivas y ganó la primera edición de MasterChef Celebrity en Canal RCN en 2018. Actualmente reside en Miami, donde dirige varias empresas, entre ellas una compañía de renta de vehículos y otra de alquiler de yates.

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