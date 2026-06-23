Colombia

Creador de contenido español creó polémica y “asco” entre colombianos al comer fríjoles con pan de bono: “Qué crimen acabas de cometer”

La reacción de sus seguidores estuvo marcada por el humor ante la inusual combinación de alimentos, poco habitual entre los nacionales, aunque representó una experiencia novedosa para él

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La peculiar mezcla de sabores que eligió no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes respondieron con humor y sorpresa ante una combinación de alimentos casi desconocida para los locales, pero totalmente nueva para él - crédito iLeoVlogs / TikTok

Las primeras impresiones de un extranjero frente a la comida colombiana suelen generar curiosidad y debates. El creador de contenido español iLeoVlogs decidió acercarse a la gastronomía del país sudamericano en un restaurante próximo a su residencia, motivado por la recomendación de sus seguidores y el ambiente festivo del mundial.

En su visita, relató: “Hoy, por primera vez en mi vida, voy a probar la comida colombiana. Aprovechando que estamos en el mundial, voy a probar las gastronomías que me pongáis en los comentarios”. La decisión de comenzar por Colombia se apoyaba en la cercanía del local y la buena reputación que tenía entre sus conocidos.

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Al llegar, solicitó orientación al mesero, quien le recomendó uno de los platos más emblemáticos de la cocina local: la bandeja paisa. El pedido incluyó también una empanada de carne y, por sugerencia, el tradicional pandebono. El creador detalló: “Le he preguntado al, al chico que está aquí que me recomendara algún plato muy colombiano, muy típico y muy bueno”.

La inesperada elección culinaria desató comentarios humorísticos entre sus seguidores - crédito iLeoVlogs / TikTok
La inesperada elección culinaria desató comentarios humorísticos entre sus seguidores - crédito iLeoVlogs / TikTok

El mesero explicó los componentes de la bandeja: “Chicharrón, tenemos carne mechada, aguacate, tostada de plátano maduro, eso es arepita colombiana, chorizo santarrosano”. Además, insistió en la importancia de los frijoles como la combinación perfecta”.

La experiencia del creador con los sabores colombianos

La comida llegó a la mesa y el creador español comenzó su degustación. “Vamos a empezar con la bandeja paisa. Primera vez comiendo comida colombiana en mi vida. Vamos con ello. Esto huele rico. Está muy bueno”, manifestó al probar. Sorprendentemente, el sabor le trajo recuerdos de su infancia: “El sabor que me ha recordado al probar esto es, tío, una receta que hacía mi abuela con conejo. Era un conejo en salsa”.

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Durante la comida, el mesero le sugirió cómo mezclar los ingredientes: “Vas mezclando los frijoles con el arroz, parte un trozo de chicharrón, lo mezclas, parte un trozo de chorizo, lo mezclas”, recomendó, aclarando que no debía revolver todos los componentes, sino combinar bocados de cada elemento.

El hecho generó un intercambio divertido sobre tradiciones y novedades alimenticias - crédito iLeoVlogs / TikTok
El hecho generó un intercambio divertido sobre tradiciones y novedades alimenticias - crédito iLeoVlogs / TikTok

El creador mostró entusiasmo por la experiencia y destacó el sabor del chorizo y la salsa: “Me encanta la salsita esta, te lo juro”. Además, no pudo evitar la tentación de probar el pandebono, un pan elaborado con queso, según el mesero: “El famoso pandebono, el mejor pan del mundo”. Tras un primer bocado, expresó: “Hostias, este pan está cojonudo. Por dentro está como esponjoso y a la vez cremoso”.

Polémica por el pandebono y las reacciones en redes

Lo que parecía una degustación tranquila tomó otro rumbo cuando el creador decidió sumergir el pandebono en la salsa de los frijoles. Aunque para él fue una revelación gastronómica, la reacción de los usuarios colombianos fue inmediata y dividida.

Varios comentarios en redes sociales reflejaron el desconcierto: “Me dió un paro cuando metió el pan de bono en los frijoles”, escribió una persona. Otros sumaron: “En mis 40 años jamás se me ocurrió untar un pandebono con frijoles” y “Noooooo mojo el pan de bono en los frijoles, a avinagrado 10 tamales en esos momentos”.

El hombre también probó la empanada colombiana - crédito iLeoVlogs / TikTok
El hombre también probó la empanada colombiana - crédito iLeoVlogs / TikTok

Algunos, en cambio, defendieron la calidad del pan: “El pandebono es real que es el mejor pan del mundo, búscalo”. Pero la mayoría consideró inapropiado el maridaje: “Tenía que haber untado la arepa, no el pandebono” y “Que crimen acabas de cometer con ponerle frijoles”.

Qué es la bandeja paisa y por qué es tan representativa

La bandeja paisa es el plato insignia de la región antioqueña en Colombia. Su característica más notoria es la abundancia de ingredientes, servidos en una gran vajilla ovalada para que todo el contenido quede en el mismo plato.

Este platillo incluye frijoles tipo cargamanto rojo cocinados con guiso, arroz blanco, carne molida, chicharrón crujiente, chorizo asado, huevo frito con yema blanda, tajadas de plátano maduro, rodajas de aguacate y la clásica arepa paisa blanca. En algunas variantes, se le añade hogao (guiso de tomate y cebolla) o morcilla, por lo que combinarla con el tradicional pan valluno, no es lo común.

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